В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2» до конца года
Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, отвечая на вопросы прессы в Берлине, заявил о готовности «Северного потока-2» на 90-92%. По его словам, газопровод обязательно завершат в 2021 году, «достроить осталось совсем немного».
Зубков добавил, что пересмотра газового контракта с Украиной не планируется. Как отметил глава совета директоров, главное — поставить через Украину уже предусмотренные контрактом объемы газа, передает ТАСС.
Отметим, что до возобновления строительства в компании утверждали, что степень готовности проекта составляет 93%. А в начале марта 2021 года немецкий энергетический концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов уже на 98%.
Работы по укладке труб были заморожены в декабре 2019 года. Швейцарская компания Allseas отказалась от участие в проекте под угрозой американский санкций, «Газпром» решил завершить «Северный поток-2» своими силами.
По данному газопроводу российский газ должен будет поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы. Ранее сообщалось, что власти ФРГ собирались предложить крупные финансовые вливания в украинскую экономику, чтобы Вашингтон позволил закончить строительство трубы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нас пытаются убедить, что все идет по плану. Нет! Все идет вопреки всем планам, и менеджмент газпрома должен быть расстрелян за вредительство, или сесть пожизненно.
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!». Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла
а денежки идут.
У каждой ошибки есть имя и фамилия