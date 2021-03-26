В «Газпроме» пообещали достроить «Северный поток-2» до конца года

13:02 26.03.2021

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, отвечая на вопросы прессы в Берлине, заявил о готовности «Северного потока-2» на 90-92%. По его словам, газопровод обязательно завершат в 2021 году, «достроить осталось совсем немного».

Зубков добавил, что пересмотра газового контракта с Украиной не планируется. Как отметил глава совета директоров, главное — поставить через Украину уже предусмотренные контрактом объемы газа, передает ТАСС.

Отметим, что до возобновления строительства в компании утверждали, что степень готовности проекта составляет 93%. А в начале марта 2021 года немецкий энергетический концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов уже на 98%.

Работы по укладке труб были заморожены в декабре 2019 года. Швейцарская компания Allseas отказалась от участие в проекте под угрозой американский санкций, «Газпром» решил завершить «Северный поток-2» своими силами.

По данному газопроводу российский газ должен будет поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы. Ранее сообщалось, что власти ФРГ собирались предложить крупные финансовые вливания в украинскую экономику, чтобы Вашингтон позволил закончить строительство трубы.