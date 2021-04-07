Российские блогеры опередили газеты и журналы по рекламным доходам

10:24 7.04.2021

Доходы российских блогеров от коммерческой рекламы в Instagram и YouTube в 2020 году более чем на треть превысили общую рекламную выручку всех издателей газет и журналов в России, пишет РБК.

По данным издания, за минувший год рекламная выручка издателей газет и журналов составила 8 млрд рублей, тогда как доходы блогеров - 11,2 млрд рублей, что на 64% больше, чем в 2019 году.

Самыми популярными платформами для рекламодателей также являются Instagram и YouTube. Так общие доходы блогеров в Instagram составили 7 млрд рублей, а в YouTube - 4,1 млрд рублей.

При этом отмечается, что озвученные данные составляют легальную часть доходов, информацию о которой раскрывают или сами блогеры, или агентства. Тогда как теневые доходы сравнимы с легальными или даже превышают их. Таким образом точную оценку доходов дать невозможно, потому что часто рекламу размещают компании, которые не могут по закону официально продвигать свои тавары и услуги (казино, онлайн-букмекеры, крипторынок)

Точную сумму заработков блогеров не знают и сами интернет-площадки.