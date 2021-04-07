Российские блогеры опередили газеты и журналы по рекламным доходам

Доходы российских блогеров от коммерческой рекламы в Instagram и YouTube в 2020 году более чем на треть превысили общую рекламную выручку всех издателей газет и журналов в России, пишет РБК.

По данным издания, за минувший год рекламная выручка издателей газет и журналов составила 8 млрд рублей, тогда как доходы блогеров - 11,2 млрд рублей, что на 64% больше, чем в 2019 году.

Самыми популярными платформами для рекламодателей также являются Instagram и YouTube. Так общие доходы блогеров в Instagram составили 7 млрд рублей, а в YouTube - 4,1 млрд рублей. 

При этом отмечается, что озвученные данные составляют легальную часть доходов, информацию о которой раскрывают или сами блогеры, или агентства. Тогда как теневые доходы сравнимы с легальными или даже превышают их. Таким образом точную оценку доходов дать невозможно, потому что часто рекламу размещают компании, которые не могут по закону официально продвигать свои тавары и услуги (казино, онлайн-букмекеры, крипторынок)

Точную сумму заработков блогеров не знают и сами интернет-площадки. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.04.2021, 14:45
    Гость: Ну

    пахали, сеяли, пилили, рубили, таскали, возили... "заработали" ... пили, ели, развлекались.... А что произвели полезного для людей, страны, планеты? Очередные труженики непосильного труда.

  5. 07.04.2021, 11:00
    Гость: Alex203

    "(казино, онлайн-букмекеры, крипторынок)"
    *
    Рекламу на тему "пожрать" они благоразумно оставили "европейцу". А на тему природного продолжения (туалеты и туалетная бумага) - "домофону".

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