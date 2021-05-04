Правительство РФ временно запретило экспорт гречки

21:44 4.05.2021

В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы грубого помола и гречневого зерна обрушенного. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщает "Коммерсант".

В конце апреля для сдерживания цен на гречку правительство поручило Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС оперативно представить в Минэкономики предложения по снижению объемов экспорта гречихи в этом году.

По мнению экспертов, необходимости в запрете нет, так как в России достаточные запасы гречки, а цены на нее начнут снижаться с поступлением нового урожая. С начала года крупа подорожала на 4,4%.