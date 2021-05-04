Правительство РФ временно запретило экспорт гречки
В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы грубого помола и гречневого зерна обрушенного. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщает "Коммерсант".
В конце апреля для сдерживания цен на гречку правительство поручило Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС оперативно представить в Минэкономики предложения по снижению объемов экспорта гречихи в этом году.
По мнению экспертов, необходимости в запрете нет, так как в России достаточные запасы гречки, а цены на нее начнут снижаться с поступлением нового урожая. С начала года крупа подорожала на 4,4%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, это так. Гречку у нас едят только особо натуралистически настроенные любители всякой экзотической пищи а 99% народа гречку никогда не видело.
Чтобы выпороть, надо сначала поймать.
А что, личный опыт не познал, что в Европе и Америке гречку за еду не признают? Ее потребляют только в странах бывшего СССР и третьего мира. Наверное хохлам назло.
Россия давно стала Индией:
- высшая каста, сама по себе
- низшая каста, сама по себе
Какое дело высшей касте, до дел низшей касты?
Так у нас есть право собственности, или собственность - для "избранных", а для остальных - рабство? Правительство не запрещает вывозить из страны валюту в офшоры, золото, финансистам - воля. А крестьянам - произвольные приказы. Если правительство вдруг озаботилось достаточностью зерновых, то оно должно: 1)либо произвести у крестьян закупки по рыночным ценам и создать запасы, либо 2) объявлять чрезвычайное положение по всей экономике и тогда в частности можно вводить ограничения и для сельхозпроизводителей. Но эта власть предпочитает просто грабить крестьянство и не беспокоить финансовую и сырьевую олигархию. Парламент должен дать запрос: почему нести ответственность за пропитание народа должен только крестьянин, а не правительство, не другие отрасли экономики? Видимо, крестьянство у нас как при крепостном праве или при большевиках - "податное быдло", а всем прочим - свобода.