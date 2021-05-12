Гражданам России для счастья нужно зарабатывать более 14 МРОТ

Банкнота 1000 рублей

Согласно исследованию интернет-портала по трудоустройству SuperJob, гражданам России необходимо зарабатывать в месяц более 170 тысяч рублей, чтобы быть счастливыми.

Самые высокие запросы были выявлены у москвичей (224 тысячи рублей в месяц), жителей Владивостока (200 тысяч рублей в месяц), жителей Ростова-на-Дону (195 тысяч) и жителей Санкт-Петербурга (183 тысячи рублей).

Наиболее скромные пожелания оказались у кировчан (132 тысячи рублей в месяц), жителей Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей).

Напомним, что федеральный МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рубля. Таким образом в среднем россиянину для того, чтобы стать счастливым, нужно зарабатывать примерно 13,5 минимальных размеров оплаты труда.

«Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно. Молодежи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, россиянам в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тысячи, от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше - 195 тысяч рублей в месяц», - отмечается в исследовании.

По данным Росстата ранее сообщалось, что в среднем граждане России прожили первый квартал этого года на 32 600 рублей в месяц.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 00:22
    Гость: Патриот

    Иш чаво захотели! Деньги это зло. Для выживания достаточно 1 МРОТ. Страна находится в таких трудностях, а им деньги подавай?!!! Примьер Медведев совершенно верно сказал: денег нет, но вы держитесь. Значит надо потуже затянуть пояса и держаться.

  2. 12.05.2021, 23:18
    Гость: Юляка

    1700 евро в Финляндии получают горничные ,уборщицы.
    Угу.Ты спроси у них,сколько они платят за маленькую однушку.1200 в месяц МИНИМУМ.
    И за автострахерку...250-300 в месяц :))

  3. 12.05.2021, 23:16
    Гость: И.В.С.

    Для этого нужно всего-то обобрать почти весь Мир как пиндосы ,и печатать доллары по своему усмотрению.
    Ну а так-то я бы тоже от халявного мульена зеленых не отказался :))

  5. 12.05.2021, 16:42
    Гость: Не каждый

    свободный Европеец такое счастье зпарабатывает. Ктой-то и под мостом живёт.

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