Мишустин обвинил «жадных» бизнесменов в резком росте цен на продукты

14:44 12.05.2021

Из-за «жадности» отдельных производителей и торговых сетей в России произошло резкое ускорение продовольственной инфляции. Такую точку зрения высказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе.

Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию во всем мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания, констатировал Мишустин.

«Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми», - приводит слова председателя правительства Finanz.ru. При этом он отметил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК, отметил Мишустин. Это, наряду с «жадностью», подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары.

Правительство «применило гибкий подход» и сделало «выбор в пользу экономических инструментов». Цены на сахар и подсолнечное масло были заморожены в опте и в рознице, а когда срок соглашения с ритейлерами истек, власти не решились их отпустить. Фиксированные цены на сахар продлили как минимум до конца мая, а на масло - до октября.

За год пандемии рост цен на продукты питания в стране ускорился почти вчетверо и на март-2021 достигал рекордных за 6 лет 8,25%. В апреле, согласно Росстату, инфляция сбавила темп до 7,12%, хотя 7 из 14 групп товаров в государственной потребительской корзине продолжали дорожать с двузначной скоростью: сахар по итогам четырех месяцев 2021 года стоил на 53% дороже, чем год назад, яйца - на 27,3%, подсолнечное масло - на 26,7%, курятина - на 13,15%, макароны - на 11,9%, крупы - на 18,1%.