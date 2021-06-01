Госдолг России подошел к 20 триллионам рублей
За первый квартал 2021 года госдолг РФ увеличился на 741,3 миллиарда рублей. Тем самым он вплотную приблизился к отметке в 20 триллионов рублей, составив 19,7 триллиона. Об этом свидетельствует доклад Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета.
«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП)», — сообщается в документе.
В то же время размер внутреннего долга увеличился на 683 миллиарда рублей (на 4,6%), составив 15,4 триллиона. В результате он достиг 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга, составляющего 18,3 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.
По итогам 2020 года российский госдолг вырос на 5,4 триллиона до 18,99 триллиона рублей. Он увеличился на 39,9% по сравнению с итогами 2019-го. В апреле 2021 года США ввели санкции против России, запретив своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, ФНБ или Минфином России. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции США на госдолг России несут упущенную выгоду им самим.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скоро РФ догонит США, которые "разваливаются" уже 70 лет. Но в РФ все процессы ускорены, так что есть надежда догнать и перегнать.
Ровно 18 лет дефолту было 17 августа 2016 года.
Чёта редко у вас методички обновляют.
Ровно 18 лет назад - 17 августа 1998 года - в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств на общую сумму около $72,7 млрд.или 5.2 трлн.руб., если по сегодняшнему курсу. Так что, сами судите много это или мало и когда объявят дефолт.
Германские генералы германца Николая Второго вывезли до и после 1917г в Европу и США 11 тыс. тонн золота России.Евреи,захватившие с дурнем Эльциным власть в России к сегодняшнему дню из России вывезли золота и алмазов,нефти и газа и всего,что им Чубайс с американскими советниками подарил-на триллионы долларов США.Но вот технологию иных Миров этим оккупантам никогда не украсть у русского народа.А ОТ ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗАВИСИТ ,БУДЕТ -ЛИ ПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЗЕМЛЕ.Точка.
Главари мск аула на одноразовые цветочки тратят столько что,их карманные гешефтмахеры по конкурсу имеют навар на этом 100500%..налогоплательщик гуляет по крупному не считая денег на "красиво" ,ставя на подобных лохторат ловит свой кайф -лишь бы не было войны!