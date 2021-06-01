Госдолг России подошел к 20 триллионам рублей

10:31 1.06.2021

За первый квартал 2021 года госдолг РФ увеличился на 741,3 миллиарда рублей. Тем самым он вплотную приблизился к отметке в 20 триллионов рублей, составив 19,7 триллиона. Об этом свидетельствует доклад Счетной палаты России об исполнении федерального бюджета.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн руб., или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн руб. (17% прогнозируемого объема ВВП)», — сообщается в документе.

В то же время размер внутреннего долга увеличился на 683 миллиарда рублей (на 4,6%), составив 15,4 триллиона. В результате он достиг 84,3% верхнего предела внутреннего госдолга, составляющего 18,3 триллиона рублей. Его доля в общем объеме госдолга увеличилась с 77,9 до 78,4%.

По итогам 2020 года российский госдолг вырос на 5,4 триллиона до 18,99 триллиона рублей. Он увеличился на 39,9% по сравнению с итогами 2019-го. В апреле 2021 года США ввели санкции против России, запретив своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, ФНБ или Минфином России. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что санкции США на госдолг России несут упущенную выгоду им самим.