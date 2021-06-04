14:53 4.06.2021

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Кремль ранее говорил, что Владимир Путин во время выступления даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития страны, напоминает РБК.