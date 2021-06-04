Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского экономического форума. Кремль ранее говорил, что Владимир Путин во время выступления даст оценку нынешнему этапу социально-экономического развития страны, напоминает РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лжец и Подлец.
Да сколько можно писать, десятилетиями. Диванный воин
Отключите ему свет!
Как можно так врать, без умолку, десятилетиями ?
Отключите ему свет!