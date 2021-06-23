Бывшая жена Олега Дерипаски продала арабскому фонду акции En+ на $200 млн

21:34 23.06.2021

Бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% в основанном бизнесменом холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala, говорится в раскрытии En+ на Лондонской бирже. Таким образом, доля Юмашевой в компании снизилась до 2,58%.

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что OFAC (санкционное подразделение Минфина США) было должным образом уведомлено о сделке, которая полностью соответствует условиям «плана Баркера» (комплекс договоренностей, по которым En+ в начале 2019 года была выведена из-под американских санкций в обмен на ряд ограничений, касающихся управления компанией), пишет РБК.

Впервые о том, что Полина Юмашева владеет долей в En+, стало известно в 2017 году, когда компания выходила на Лондонскую биржу. В апреле 2018 года En+, как и сам Олег Дерипаска, попала под американские санкции. В рамках соглашения с Минфином США об их снятии права голоса в холдинге Юмашева, ее отец Валентин Юмашев, а также дети Петр и Мария передали независимым трасти. В 2019 году источники РБК и Bloomberg говорили, что Юмашевы ищут покупателя на долю в En+, однако Полина Юмашева тогда заявляла, что не ведет переговоров о продаже.

Для Mubadala, под управлением которого активы на $243 млрд, сделка стала одной из крупнейших с российскими активами, отмечает Bloomberg.