Бывшая жена Олега Дерипаски продала арабскому фонду акции En+ на $200 млн
Бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% в основанном бизнесменом холдинге En+ (контролирует металлургическую компанию UC Rusal и энергетическую «Евросибэнерго») суверенному фонду эмирата Абу-Даби Mubadala, говорится в раскрытии En+ на Лондонской бирже. Таким образом, доля Юмашевой в компании снизилась до 2,58%.
Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, слова которого приводятся в сообщении компании, отметил, что OFAC (санкционное подразделение Минфина США) было должным образом уведомлено о сделке, которая полностью соответствует условиям «плана Баркера» (комплекс договоренностей, по которым En+ в начале 2019 года была выведена из-под американских санкций в обмен на ряд ограничений, касающихся управления компанией), пишет РБК.
Впервые о том, что Полина Юмашева владеет долей в En+, стало известно в 2017 году, когда компания выходила на Лондонскую биржу. В апреле 2018 года En+, как и сам Олег Дерипаска, попала под американские санкции. В рамках соглашения с Минфином США об их снятии права голоса в холдинге Юмашева, ее отец Валентин Юмашев, а также дети Петр и Мария передали независимым трасти. В 2019 году источники РБК и Bloomberg говорили, что Юмашевы ищут покупателя на долю в En+, однако Полина Юмашева тогда заявляла, что не ведет переговоров о продаже.
Для Mubadala, под управлением которого активы на $243 млрд, сделка стала одной из крупнейших с российскими активами, отмечает Bloomberg.
Комментарии читателей Оставить комментарий
только за едросиков!
Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом.
В общем в связи с тотальным зас....м мозгов и абсолютной невозможностью составить себе мало-мальски непротиворечивое представление о творящемся вокруг нас манипуляторстве я принял единственно правильное решение послать всех к чертям собачьим со всеми их русалами ковидами крымами пенсиями и прочим дер//ьмом и жить обычной безмятежной вегетарианской жизнью Васисуалия Лоханкина)))
Всё вокруг - дер//ьмо и обман))
А может быть и правильно что НАТО приплыло? Может в этом и есть великая сермяжная правда???
Но с другой стороны, если бомбанут кого-нить то тоже прикольно будет)
Картинку по новостям покажут, а главное - вони будет! на весь мир!))
Надо попкорном запастись как следует))
Дочка приспешника Ельцина Юмашева начала продавать Родину кусочками.
Если Грегори Баркер рулит Русалом и Русал полностью подчиняется американцам и британцам (как очевидно и большинство других крупных "российских" компаний) то спрашивается какого рожна ещё британским эсминцам нужно в Черном море?????
Я ничего не понимаю!!!
Что за хрень творится??
Кто нас дурит???