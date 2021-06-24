Зачем нужен колл-центр?

21:18 24.06.2021

Практически во всех отраслях бизнеса предполагается работа с клиентами.

Call-центр – это идеальный вариант для тех, кому нужна оперативность при работе с людьми, нужна обратная связь от клиентов, а также реклама. В этой статье мы поговорим про то, что такое колл-центр и зачем они нужны. Более подробную информацию можно найти на сайте https://www.syntonic.ru/

Что такое колл-центр?

Под колл-центром подразумевается отдел организации или полноценная компания, которая занимается предоставлением услуг по обработке входящих и исходящих звонков людей из клиентской базы. Грубо говоря, это та часть воронки продаж, которая способна наладить коммуникацию с покупателем. Также существует call-центр под ключ, благодаря которому можно максимально оптимизировать работу бизнеса.

Какие функции у колл-центра

1. Работа, заключающаяся в проведении телефонных звонков. Это основной метод оповещения людей, базирующийся на рассказах об акциях, скидках, условиях работы организации. Благодаря таким звонкам можно проводить потребительские опросы, выявить слабые места фирмы.

2. Связь с корпоративными клиентами, которая основывается на проведении презентации новых услуг или продукции. Простыми словами – маркетинговый ход. Очень часто потенциальные клиенты никак не реагируют на предложения, но в случае, если партнеры заинтересованы, вы можете сразу же продать продукт/услугу.

3. «Горячая линия» нужна для того, чтобы звонящий в компанию человек смогут незамедлительно получить нужную информацию из уст компетентного человека. «Горячая линия» подразумевает собой наличие голосового меню, работающего в режиме «24/7».

Основные преимущества call-центра «под ключ»

1. Наличие колл-центра сможет максимально оптимизировать работу организации;

2. Система работы аутсорсингового контактного центра разрабатывается индивидуально для каждого клиента;

3. Как говорилось ранее, колл-центры работают круглосуточно, а это значит, что клиенты/потенциальные клиенты смогут получить помощь в любое время суток, от этого увеличивается авторитет компании в глазах потребителей услуги;

4. Работы удаленного контакт-центра контролирует специалист, в обязанности которого входит строгий контроль и отчетность перед заказчиком;

5. Ликвидация кадровых вопросов, ведь не нужно нанимать новых людей, обучать их, управлять штатом операторов. Данная возможность позволяет сэкономить организации самое важное – это время, которое можно потратить на другие вещи.

6. Устраняет возможность возникновения языковых барьеров, ведь колл-центр можно установить в любой стране.

