США пригрозили лишить Россию статуса рыночной экономики

© KM.RU, Алексей Белкин

Соединенные Штаты начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, которое размещено в официальном издании американского правительства Federal Register. В заявлении американского ведомства говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

По данным Минторга США, заявитель предоставил внятные доказательства, чтобы «изучить вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах». Как поясняется, расследование на предмет рыночности экономики было запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

Штаты ссылаются на шесть обязательных критериев, которым должна отвечать страна с рыночной экономикой. В их числе — степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и другое.

США и Евросоюз присвоили РФ статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года. В соответствующем заявлении американского ведомства в 2002 году говорилось, что это решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие». Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Статус рыночной экономики важен для экспортеров, так как он значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.08.2021, 15:38
    Гость: есть причины

    Снижение стоимости борщевого набора произошло перед выборами.А потом все вернется на круги своя.

  4. 16.08.2021, 15:33
    Гость: Питон

    Одно уточнение в РФ экономика не рыночная а криминально рыночная и как можно отказать РФ в таком важном завоевании правительства? Для них отказ будет означать смертельный удар и крах всех надежд.

  5. 16.08.2021, 15:32
    Гость: По просторам Солнечной системы летит космический корабль

    под названием "Планета Земля".
    На борту корабля имеются уроды, которые посчитали себя хозяевами корабля.
    Но это ещё пол-беды - уроды активно пытаются сломать корабль!
    Вопрос: что нужно сделать с уродами?
    Ответ: выкинуть эту мерзость за борт!

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