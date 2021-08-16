США пригрозили лишить Россию статуса рыночной экономики

11:52 16.08.2021

Соединенные Штаты начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, которое размещено в официальном издании американского правительства Federal Register. В заявлении американского ведомства говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.

По данным Минторга США, заявитель предоставил внятные доказательства, чтобы «изучить вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах». Как поясняется, расследование на предмет рыночности экономики было запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

Штаты ссылаются на шесть обязательных критериев, которым должна отвечать страна с рыночной экономикой. В их числе — степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и другое.

США и Евросоюз присвоили РФ статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года. В соответствующем заявлении американского ведомства в 2002 году говорилось, что это решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие». Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

Статус рыночной экономики важен для экспортеров, так как он значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.