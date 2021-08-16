США пригрозили лишить Россию статуса рыночной экономики
Соединенные Штаты начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Об этом говорится в заявлении Минторга США, которое размещено в официальном издании американского правительства Federal Register. В заявлении американского ведомства говорится, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа 2021 года.
По данным Минторга США, заявитель предоставил внятные доказательства, чтобы «изучить вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах». Как поясняется, расследование на предмет рыночности экономики было запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.
Штаты ссылаются на шесть обязательных критериев, которым должна отвечать страна с рыночной экономикой. В их числе — степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и другое.
США и Евросоюз присвоили РФ статус страны с рыночной экономикой в апреле 2002 года. В соответствующем заявлении американского ведомства в 2002 году говорилось, что это решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие». Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Статус рыночной экономики важен для экспортеров, так как он значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошо хоть слово экономика не отбрасывают, уже что-то.
... Путин утрётся и сделает вид, что всё идёт по плану.
Снижение стоимости борщевого набора произошло перед выборами.А потом все вернется на круги своя.
Одно уточнение в РФ экономика не рыночная а криминально рыночная и как можно отказать РФ в таком важном завоевании правительства? Для них отказ будет означать смертельный удар и крах всех надежд.
под названием "Планета Земля".
На борту корабля имеются уроды, которые посчитали себя хозяевами корабля.
Но это ещё пол-беды - уроды активно пытаются сломать корабль!
Вопрос: что нужно сделать с уродами?
Ответ: выкинуть эту мерзость за борт!