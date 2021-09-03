Власти согласились поделиться с бедными конфискованными на таможне товарами

21:10 3.09.2021

Росимущество согласилось с целесообразностью предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) передавать конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах, нуждающимся людям.

Ранее ОНФ направлял в Росимущество предложение передавать конфискованные таможней вещи благотворительным фондам, которые стали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров, пишет Finanz.ru.

В период пандемии у многодетных семей, маломобильных граждан, одиноких пенсионеров обострилась потребность в предметах первой необходимости. При этом пригодные для использования изъятые таможней товары уничтожаются, если расходы на их транспортировку или хранение превышают стоимость самих продуктов, отмечали в организации.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", - сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ. Для выработки дальнейших предложений и возможных законодательных инициатив следует пригласить на совещание представителей ФТС и Минфина.

