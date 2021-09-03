Власти согласились поделиться с бедными конфискованными на таможне товарами

Росимущество согласилось с целесообразностью предложения Общероссийского народного фронта (ОНФ) передавать конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах, нуждающимся людям. 

Ранее ОНФ направлял в Росимущество предложение передавать конфискованные таможней вещи благотворительным фондам, которые стали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров, пишет Finanz.ru.

В период пандемии у многодетных семей, маломобильных граждан, одиноких пенсионеров обострилась потребность в предметах первой необходимости. При этом пригодные для использования изъятые таможней товары уничтожаются, если расходы на их транспортировку или хранение превышают стоимость самих продуктов, отмечали в организации.

"Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний", - сказано в письме Росимущества в адрес ОНФ. Для выработки дальнейших предложений и возможных законодательных инициатив следует пригласить на совещание представителей ФТС и Минфина.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.09.2021, 00:24
    Гость: ABCD

    Что то не верится в благие намерения властей.
    Допускаю, что это будут отправлять под реализацию, на бумаге раздавая малоимущим. Но что бы раздавали бесплатно.. тут увольте.
    Максимум что может быть, 3..5% дойдут до малоимущим. Остальное могут "раздавать" своим родственникам или знакомым.
    А если "на местах" отдадут на усмотрение местных администраций, то всё это окажется в частных ларьках на базарах.

  4. 03.09.2021, 23:25
    Гость: А чего ванговать

    и так всем известно, что этим заведовал тот, который "за правду" с говорящей прилипчивой фамилией.

  5. 03.09.2021, 21:45
    Гость: Вангую

    Сщас кто-нибудь из обездоленных отравится и начнется вселенский хай!
    Или какие-нибудь ушлые людишки присосутся к фонду и станут конфискат продавать на рынке.
    Верняк 100%, что так все и будет. К примеру, с Донбасса не раз сообщали, что гуманитарку, которую Россия посылает в помощь Донбассу, продают индивидуальные торговцы.

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