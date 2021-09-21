Путин заявил о полном предолении спада в экономике после ковида

Спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, в России полностью преодолен. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6%»,— приводит слова главы государства «Коммерсант». За семь месяцев индустриальный рост составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6%, отметил Путин.

По словам президента, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% по сравнению с показателями 2020 года. В июле выросла занятость населения и составила 72 млн человек, превысив показатели допандемийного 2019 года. Однако, как подчеркнул президент, эта задача решена еще не во всех регионах.

По его словам, высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями здоровья. Также президент указал на необходимость формирования на посткризисном этапе модели устойчивого экономического развития, которое позволит охватить новые отрасли и регионы России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.09.2021, 00:14
    Гость: М. Жванецкий

    ...Начальник транспортного цеха: Здесь, здесь... Товарищи водители... Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам... С одной заправки Ларионов и Кутько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд...

  5. 21.09.2021, 21:57
    Гость: Гость

    Нет, ну у нас тоже наблюдается рост ВВП и все такое - только я так и не поняла, в чем это проявляется. Да, денег стало действительно больше, но эту резаную бумагу уже вряд ли можно назвать деньгами. В смысле такими темпами их скоро дешевле будет использовать вместо туалетной бумаги. Потому что проблема как раз не в том, что эти бумажки не обеспечены золотом - они энергией не обеспечены. А без этого они всего лишь - резанная бумага - сколько ноликов там не рисуй. К примеру, я сейчас, чтобы приобрести какую-нибудь вещь, трачу колоссальное количество энергии и сил. И это при том, что у меня есть деньги, а значит мне не нужно этого делать, потому что я могу просто купить, не напрягаясь. Вот именно по этой причине они у меня есть - потому что я их обеспечиваю своей энергией, вместо золота. Ну, это вообще очень сложно объяснить, ещё сложнее понять...

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