Путин заявил о полном предолении спада в экономике после ковида

15:45 21.09.2021

Спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, в России полностью преодолен. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен. Индустриальный рост за январь–июль составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6%»,— приводит слова главы государства «Коммерсант». За семь месяцев индустриальный рост составил 4,4%, при этом обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы — плюс 5,6%, отметил Путин.

По словам президента, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал вырос на 7,3% по сравнению с показателями 2020 года. В июле выросла занятость населения и составила 72 млн человек, превысив показатели допандемийного 2019 года. Однако, как подчеркнул президент, эта задача решена еще не во всех регионах.

По его словам, высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями здоровья. Также президент указал на необходимость формирования на посткризисном этапе модели устойчивого экономического развития, которое позволит охватить новые отрасли и регионы России.