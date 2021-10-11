ЦБ включил «Тинькофф Банк» в число системно значимых
Центробанк расширил перечень системно значимых кредитных организаций. Теперь в него вошел банк «Тинькофф».
Такое решение, сообщил ЦБ, было принято с учетом ряда факторов, «в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».
С сегодняшнего дня в списке системно значимых кредитных организаций числится 13 участников, на долю которых, отмечает регулятор, приходится порядка 77% совокупных активов российского банковского сектора.
Список системно значимых кредитных организаций составляется ежегодно, начиная с 2015 года. В 2020-м новым участником списка стал Совкомбанк.
К системно значимым кредитным организациям предъявляется перечень более жестких, чем к другим кредитным организациям, требований, например, к достаточности капитала и краткосрочной ликвидности. Также, пишут СМИ, с 1 октября все системно значимые банки обязаны использовать систему быстрых платежей (СБП) для оплаты клиентами-физлицами покупок по QR-коду.
Помимо этого, для них действует предельный размер комиссии, которую банки могут взимать с магазинов за безналичную оплату покупок с СБП.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лично Тиньков - налоговый правонарушитель в США. Штраф - 570 миллионов долларов + соглашение, что дальше не расследуют. Жадность, безумная тяга к роскоши, включая яхту-ледокол. И ту, от жадности сдает в аренду. Половину бизнеса - угробил, заболел раком. И скоро кончится
Он и ЦБ такие же российские как мы все инопланетяне. Поэтому и включен в число системно значимых. Когда он крякнет замучиетесь пыль глотать разыскивая его на Кипрах.
такая и значимость.
Совкомбанк и банк "Тинькофф". А можно уточнить, где именно зарегистрированы эти "российские" банки и где живут их владельцы ? И если за границей, то что тогда в них "российского" ?