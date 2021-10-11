ЦБ включил «Тинькофф Банк» в число системно значимых

18:06 11.10.2021

Центробанк расширил перечень системно значимых кредитных организаций. Теперь в него вошел банк «Тинькофф».

Такое решение, сообщил ЦБ, было принято с учетом ряда факторов, «в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы».

С сегодняшнего дня в списке системно значимых кредитных организаций числится 13 участников, на долю которых, отмечает регулятор, приходится порядка 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Список системно значимых кредитных организаций составляется ежегодно, начиная с 2015 года. В 2020-м новым участником списка стал Совкомбанк.

К системно значимым кредитным организациям предъявляется перечень более жестких, чем к другим кредитным организациям, требований, например, к достаточности капитала и краткосрочной ликвидности. Также, пишут СМИ, с 1 октября все системно значимые банки обязаны использовать систему быстрых платежей (СБП) для оплаты клиентами-физлицами покупок по QR-коду.

Помимо этого, для них действует предельный размер комиссии, которую банки могут взимать с магазинов за безналичную оплату покупок с СБП.