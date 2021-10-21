Премьер-министр Польши обвинил Россию в росте цен на энергию

Газпром

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал причиной роста цен на энергию действия российского "Газпрома" и рост цен на квоты по выбросам парниковых газов, пишет ТАСС

"Важнейшим вопросом на сегодняшнем саммите будет вопрос резко растущих цен энергии. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень опасное для людей и предпринимателей, - сказал премьер по прибытии на саммит Европейского союза, добавив: "Мы указываем на две основные причины, которые довели до текущего положения вещей".

"Во-первых, это политика экономического, газового шантажа, который ведется "Газпромом" и Россией", - утверждает Моравецкий, подчеркивая, что ситуация усугубится, когда начет функционировать "Северный поток - 2".

"Вторая причина - спекуляции в торговле квотами на выброс парниковых газов", - полагает Моравецкий. По его словам, 1 тонна уже стоит больше 60 евро. "Это значительный рост за последние год-два, который отражается на росте цен энергии во всей Европе", - подчеркнул он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 21:35
    Гость: советский инженер

    И отлично он знает что Россия здесь ни при чём. Это именно Польша приложила руку к тому чтобы ополовинить поставки газа по Северному потоку 1 и задержать Северный поток 2. А теперь полякм занимаются поиском виноватых. Это намного приятнее чем отвечать за свои собственные делишки.

  2. 21.10.2021, 21:19
    Гость: g

    доктринерство Левых и конкретно политика Зеленых вызвали рост цен не только на энергию, а вообще на Все.
    и Это предсказывали..
    а будет ХУЖЕ - потому что это цепная реакция.
    в китае из-за роста цен на газ закрываются заводы - в англии тоже..
    представьте что будет в 22м..

  4. 21.10.2021, 20:56
    Гость: g

    доктринерство Левых и конкретно политика Зеленых вызвали рост цен не только на энергию, а вообще на Все.
    и Это предсказывали..
    а будет ХУЖЕ - потому что это цепная реакция.
    в китае из-за роста цен на газ закрываются заводы - в англии тоже..
    представьте что будет в 22м..

  5. 21.10.2021, 20:48
    Гость: Русский

    ...сколько раз в Истории Сильные Мира сего делили территорию Польши и превращали поляков в рабов стран-завоевателей. Это ж не случайно.
    Однако наши кумуняки как всегда оказались безграмотными - и после ВОВ создали т.н. «независимую» Польшу. ЗАЧЕМ!??.
    Сегодня это страна НАТО, просто так Калибрами с ядреной начинкой её трудно "утихомирить", хотя если потребует, при наличии ГиперЗвука, то МОЖНО! Никто не дернится защищать продажных пшеков- себе дороже.
    И поставить точку в мировой Истории в этом вопросе..

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