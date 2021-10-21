Премьер-министр Польши обвинил Россию в росте цен на энергию

19:23 21.10.2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал причиной роста цен на энергию действия российского "Газпрома" и рост цен на квоты по выбросам парниковых газов, пишет ТАСС.

"Важнейшим вопросом на сегодняшнем саммите будет вопрос резко растущих цен энергии. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень опасное для людей и предпринимателей, - сказал премьер по прибытии на саммит Европейского союза, добавив: "Мы указываем на две основные причины, которые довели до текущего положения вещей".

"Во-первых, это политика экономического, газового шантажа, который ведется "Газпромом" и Россией", - утверждает Моравецкий, подчеркивая, что ситуация усугубится, когда начет функционировать "Северный поток - 2".

"Вторая причина - спекуляции в торговле квотами на выброс парниковых газов", - полагает Моравецкий. По его словам, 1 тонна уже стоит больше 60 евро. "Это значительный рост за последние год-два, который отражается на росте цен энергии во всей Европе", - подчеркнул он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.