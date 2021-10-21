Банки попросили ЦБ отложить введение выдачи кредитов по биометрии

11:17 21.10.2021

Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят крупнейшие кредитные организации, попросила Центробанк перенести срок обязательного введения возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) на 1 января 2023 года — до этого времени регулятору предлагается не применять к банкам меры воздействия (закон о ЦБ включает в их число штрафы, ограничение операций, ограничение компенсирующих выплат сотрудникам, назначение временной администрации и т.д.).

Причина такой просьбы в том, что банки не успевают выполнить новые требования так называемого антиотмывочного закона до 1 января 2022 года.

Соответствующее письмо, с которым ознакомился РБК, было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — говорится в письме.

Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении (сейчас в законе предусмотрена обязанность предоставлять услугу на всех платформах).

Единая биометрическая система была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для получения новыми клиентами финансовых и иных услуг без посещения банка. Чтобы начать пользоваться системой, потенциальный клиент банка должен сдать образцы биометрии (образец голоса и изображение лица) в его отделении и зарегистрироваться на портале госуслуг — эти данные будут использоваться для проверки личности при первичном обращении в банк.