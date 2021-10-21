Банки попросили ЦБ отложить введение выдачи кредитов по биометрии
Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят крупнейшие кредитные организации, попросила Центробанк перенести срок обязательного введения возможности дистанционного открытия счетов, вкладов и выдаче кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) на 1 января 2023 года — до этого времени регулятору предлагается не применять к банкам меры воздействия (закон о ЦБ включает в их число штрафы, ограничение операций, ограничение компенсирующих выплат сотрудникам, назначение временной администрации и т.д.).
Причина такой просьбы в том, что банки не успевают выполнить новые требования так называемого антиотмывочного закона до 1 января 2022 года.
Соответствующее письмо, с которым ознакомился РБК, было направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
«По информации, полученной от кредитных организаций — членов Ассоциации «Россия», не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение», — говорится в письме.
Ассоциация также просит разрешить банкам предоставлять услуги через ЕБС только в одном канале на выбор: или на сайте, или в мобильном приложении (сейчас в законе предусмотрена обязанность предоставлять услугу на всех платформах).
Единая биометрическая система была запущена Банком России и «Ростелекомом» 1 июля 2018 года для получения новыми клиентами финансовых и иных услуг без посещения банка. Чтобы начать пользоваться системой, потенциальный клиент банка должен сдать образцы биометрии (образец голоса и изображение лица) в его отделении и зарегистрироваться на портале госуслуг — эти данные будут использоваться для проверки личности при первичном обращении в банк.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно зайти в каждый банк (или по почте им бумажное заявление отправить) и оставить там заявление, что "я отказываюсь от ваших услуг и кредитных продуктов в особенности". Лучше конечно что бы они расписались на втором экземпляре. Если потом вдруг обнаружится "кредитный продукт" который кто-то повесил на вас- показать им эту бумажку и всё.
Я так понимаю, требование биометрии связано не только предлогом- упрощением обслуживания. "Морды лица" граждан будут отправлены в единую базу распознавания лиц камерами на улицах. В некоторых странах ЕС и юго восточной Азии это запретили. у нас только усиленно продвигают либеральные аферисты.
Голубая мечта ментов и псевдо либерального го-ва- тотальная слежка за гражданами.
Ну щас начнется. Выдача кредитов без посещения банка. Без паспорта, без подписи и без человека. Потом докажи что ты не верблюд. Ты и сейчас хрен что докажешь, если на тебя чужой кредит повесят. Веселуха!
За спиной микрофинансирования маячат фигуры некоторых крупных частных банков и поэтому они против биометрии так как именно в микрофинансирование огромная прибыль и жульничество в немыслимых размерах. Как же обмануть бедняка которого прижала жизнь который вынужден идти в рабство финансовым крысам если запретят брать кабалу по паспорту?. У них нет денег на свое идентификацию голосом и лицом и поэтому от банков уйдут миллионы клиентов на которых сейчас банки очень хорошо наживаются,а убытки от невозвратных кредитов мизер по сравнению с общей прибылью. Почему до сих пор ЦБ не прикроет полукриминальную лавочку микрофинансирования? Наверно для филиала ФРС "хватит кошмарить бизнес" уже руководство к ничегонеделанию.