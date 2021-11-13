Жизненный цикл организации: этапы развития согласно классической и современной концепции

15:18 13.11.2021

Жизненный цикл организации — это теория, согласно которой проводится аналогия между любым предприятием и живым организмом.

Так же, как и отдельная особь, компания проходит основные стадии цикла — зарождение, активная деятельность и смерть. Существенная разница между бизнесом и созданием природы в том, что бизнес предсказуем и регулируем. Руководитель может управлять предприятием на любой из стадий цикла, корректируя действия в соответствии с выбранной стратегией.

Классическая модель



Само понятие «жизненный цикл организации» введено американским экономистом Кеннетом Боулдингом в 1950 году. Согласно этой теории, любое предприятие проходит 5 основных этапов развития:

Создание. Начальный этап — это время, когда закладывается «фундамент» отношений между сотрудниками, партнерами, поставщиками. В деле разработки проекта на первое место выходит аналитика.



Рост. Время, когда основной упор делается на рост. Начинают складываться четкая иерархия. Определяются задачи, обязанности каждого участника процесса. Продукт становится способным к конкуренции. Компания выходит из зависимости от внешних источников финансирования, активно внедряет инновации.

Рост. Время, когда основной упор делается на рост. Начинают складываться четкая иерархия. Определяются задачи, обязанности каждого участника процесса. Продукт становится способным к конкуренции. Компания выходит из зависимости от внешних источников финансирования, активно внедряет инновации.

Зрелость. Внутренние процессы стандартизируются. Возникает риск бюрократизации, во избежание которой рекомендуется провести департаментализацию. Полномочия руководящего состава расширяются. На этом этапе важно держать завоеванные позиции и нарастить потенциал.

Зрелость. Внутренние процессы стандартизируются. Возникает риск бюрократизации, во избежание которой рекомендуется провести департаментализацию. Полномочия руководящего состава расширяются. На этом этапе важно держать завоеванные позиции и нарастить потенциал.

Спад. Спрос на товар падает, главная задача — не утратить полностью позицию на рынке. Внутри коллектива происходят конфликты, управление максимально централизуется. Важно разработать и внедрить новые методы, позволяющие выйти из кризиса, сохранить ресурсы.

Спад. Спрос на товар падает, главная задача — не утратить полностью позицию на рынке. Внутри коллектива происходят конфликты, управление максимально централизуется. Важно разработать и внедрить новые методы, позволяющие выйти из кризиса, сохранить ресурсы.

Возрождение. Компания, если позволяют возможности, борется за выживание. Происходят революционные изменения. Необходимо устранить бюрократию, обновить кадры, работать на опережение конкурентов.



Жизненный цикл заканчивается либо крахом компании, либо выходом на новый уровень и рывком в развитии. Все зависит от действий руководства, спроса, общего положения дел на рынке.



Обновленная модель



Теорию Кеннета Боулдинга развил и доработал Ицхак Адизес — ведущий специалист по бизнесу и писатель. Эксперт выступает за безболезненные преобразования в структуре и функционировании организации. Секрет успеха кроется в непрерывном обучении новым методикам, выработке новых решений. Адизес выделяет 9 основных циклов:

Выхаживание. Будущий бизнес существует только как идея. Формируется идея нового предприятия. Основатель собирает мнения, оценивает риски. На этом этапе все может испортить спешка, недооценка рисков. Руководству рекомендуется взять всю полноту ответственности на себя, основательно просчитать все детали проекта. Младенчество. Сама организация бизнеса пока «сырая». В коллективе царят неформальные отношения, управление интуитивное. Решение проблем, подбор кадров происходят хаотично. Сотрудников объединяет общая идея. Задача руководителя — довести воплощение задуманного до конца. Постоянное финансирование необходимо. Детство. Компания начинает расцветать, но все еще остается уязвимой. На этом этапе выявляются те сферы деятельности и задачи, которые фирме пока «не по зубам». Основатель по-прежнему играет ведущую роль, но часть своих полномочий уже делегирует проверенным помощникам. Тип управления становится более профессиональным. Юность. Время возникновения конфликтов между интересами предприятия и ожиданиями сотрудников. В большинстве случаев недовольства возникают в неформальной сфере. Необходимо выработать позицию, которая удовлетворила бы обе стороны. Основателям необходимо разработать новую форму управления. Понадобятся специалисты, способные эффективно решать задачи, которые ранее оставались без должного внимания. Расцвет. Переход на этот этап становится возможным тогда, когда достигается баланс между приспособляемостью компании к внешним факторам и самоконтролем. Структура организации полностью сформирована. Обязанности между всеми участниками процесса четко распределены. Достижение намеченных целей неотделимо от осознания собственных возможностей. Период расцвета будет длиться долго, если компания будет активно повышать качество продукции и расширяться. Важна личная замотивированность каждого сотрудника в развитии бизнеса. Стабилизация. Возрастает ощущение надежности. Этап развития характеризуется выходом на стабилизации продаж, обретением уверенной позиции на рынке. Велик соблазн уменьшить финансирование ведения исследований, внедрения инновационных решений и отдать приоритет традиционным видам развития. Большая роль в работе компании отводится экономистам. Взаимоотношения внутри коллектива переходят на иной уровень, становятся более значимыми. Влияние основателя на решение текущих задач падает, его задача — сохранить статус фирмы. Аристократизм. Организация стареет. Приоритет отдается не прогрессу, а поддержанию систем страхования и контроля. Сохраняется внешний образ успешной фирмы, большая роль отводится имиджу. Новаторские решения по преобразованию бизнеса отметаются. Качество продукции падает. При понижении спроса прибыль сохраняется за счет повышения цен. Падает ответственность, приближается крах. Когда ситуация становится ясна, все структуры разворачивают борьбу за выживание, которая происходит разрозненно. Ранняя бюрократизация. Руководство начинает поиск виновных в кризисе, перекладывая ответственность на тех, кто пытался найти выход и проявлял инициативу. Работа с потребителями не ведется, бренд не поддерживается. Бюрократизация и смерть. Для этого периода характерны слабость функционала, рассвет бюрократизации, разрушение каналов коммуникации, дезориентированность сотрудников. Обслуживание клиентов находится на неподобающем уровне. Компания, внешне еще кажущаяся сильной, на деле догнивает изнутри. Влияние любого внешнего фактора приводит к ее гибели. Удержаться на плаву получится только при вмешательстве государства.



Ицхак Адизес определил, что задачи и проблемы, с которыми сталкиваются разные компании, похожи и прогнозируемы. Добиться благоприятного результата при переходе с одного этапа на другой вполне реально. Но при условии, что менеджеры будут действовать профессионально.



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