ДНР начала поставки колбасных изделий в Россию

13:36 11.01.2022

Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики экспортирована в Россию в рамках указа президента РФ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство агропромышленности ДНР.

Первая экспортная партия направлена в Ростовскую область России.

В ноябре 2021 года Путин подписал указ, которым, в том числе признаются сертификаты происхождения товаров ЛНР и ДНР.