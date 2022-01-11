ДНР начала поставки колбасных изделий в Россию

Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики экспортирована в Россию в рамках указа президента РФ Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство агропромышленности ДНР.

Первая экспортная партия направлена в Ростовскую область России.

В ноябре 2021 года Путин подписал указ, которым, в том числе признаются сертификаты происхождения товаров ЛНР и ДНР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.01.2022, 15:56
    Гость: Донбасский шовинист

    Мало кто знает, что Донецкая Фабрика геркулес была на Украине лучшим производителем полуфабрикатов, это пельмени и прочие манты, которые мало чем отличались от домашних. Теперь на Украине нет приличных полуфабрикатов. Там есть несъедобная подделка под геркулес. Фабрика " щирый кум" из Горловки, которую переименовали в " Щедрый Кум" это производитель лучших сырокопченых и сыровяленых колбас на Украине. Ещё есть Колбико, ЕМЗ, и прочие. Лучший и единственно съедобный кондитерский батончик Гулливер делал концерн Киев-Конти, из Донецка, владелец Колесников. Теперь технология осталась только в Донецке, а на Украине какая то несъедобная шняга под этим названием. И так во всем. То же и кондитерская фабрика Лаконд из Луганска, делает лучшие конфеты на Донбассе. Хочешь взять Московскую колбасу горячего копчения, такую как в СССР, бери луганской фабрики. И это капля в море.

  3. 11.01.2022, 15:48
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Мясные продукты и сырные изделия покупаю только в фирменных белорусских магазинах, у них сыр имеет вкус из моего детства, когда мама делала бутерброды с сыром, а ветчина при лежке не истекает некачественной водичкой из эрэфского водопровода. Правда сосиски похабные, но наши еще похабней.
    Уверен, донецкие колбасы по крайней мере первое время будут великолепными. КМ, прошу подсуетись и укажи где можно их купить.

  5. 11.01.2022, 15:14
    Гость: ha

    Первая партия колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики экспортирована в самопровозглашенную Россию назло самопровозглашенным США и самопровозглашенной Британии. Может хватит повторять слово, придуманное бандеровцами для оскорбления Донецкой народной республики?
    Все государства провозглашают себя сами, а не просят соседей или ООН.

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