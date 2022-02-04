13:02 4.02.2022

Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая, который был введен 6 января 2020 года "в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это решение было принято "по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", уточняется в сообщении.

До введения ограничений Китай был одним из крупных поставщиков цитрусовых в РФ. По данным Россельхознадзора, которые приводились накануне введения запрета, за 11 месяцев 2019 года их было ввезено 151,2 тыс. тонн.

Разрешение на ввоз начало действовать с 3 февраля.