Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая, который был введен 6 января 2020 года "в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это решение было принято "по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", уточняется в сообщении. 

До введения ограничений Китай был одним из крупных поставщиков цитрусовых в РФ. По данным Россельхознадзора, которые приводились накануне введения запрета, за 11 месяцев 2019 года их было ввезено 151,2 тыс. тонн.

Разрешение на ввоз начало действовать с 3 февраля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.02.2022, 15:44
    Гость: Не раньше, не позднее, а именно к визиту

    "Гаранта" в государство с источником ковида,
    Как будто в одночасье сорвало вдруг резьбу,
    Взлетело и рассыпалось "строжайшее табу"!

  3. 04.02.2022, 15:07
    Гость: Шило

    Чо, хотели бычконуть!? Мол у нас в Абхазии, цитрусовых! Оббббана! Звиняйте , обознатушки! Типа, понадеялись, импортоЗамещение!! Глубоко, без вас, оказались!!! Но по китайски, это не переводиться!

  5. 04.02.2022, 14:54
    Гость: stalker

    Надо же, как вовремя. В аккурат к визиту ВВП в Китай успели. Почему то меня это не удивляет.

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