Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор снял запрет на поставки цитрусовых из Китая, который был введен 6 января 2020 года "в связи с участившимися случаями поставок продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами", пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Это решение было принято "по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, а также их мест хранения и упаковки", уточняется в сообщении.
До введения ограничений Китай был одним из крупных поставщиков цитрусовых в РФ. По данным Россельхознадзора, которые приводились накануне введения запрета, за 11 месяцев 2019 года их было ввезено 151,2 тыс. тонн.
Разрешение на ввоз начало действовать с 3 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть-то будем мы. А что едят в бункере?
"Гаранта" в государство с источником ковида,
Как будто в одночасье сорвало вдруг резьбу,
Взлетело и рассыпалось "строжайшее табу"!
Чо, хотели бычконуть!? Мол у нас в Абхазии, цитрусовых! Оббббана! Звиняйте , обознатушки! Типа, понадеялись, импортоЗамещение!! Глубоко, без вас, оказались!!! Но по китайски, это не переводиться!
Теперь можно есть.
Надо же, как вовремя. В аккурат к визиту ВВП в Китай успели. Почему то меня это не удивляет.