Рябухин: у РФ достаточно средств, чтобы оказать финансовую помощь Донбассу
В федеральном бюджете России достаточно средств для оказания финансовой помощи Донецкой и Луганской народным республикам, также накоплен серьезный объем Фонда национального благосостояния. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
"Российский бюджет на 2022-2024 годы имеет мощный запас устойчивости, сбалансированности. Конъюнктура углеводородного рынка также обеспечивает доход. Это дает хорошую уверенность в том, что бюджет исполним с профицитом. Кроме того, накоплен очень серьезный объем Фонда национального благосостояния", - приводит его слова РГ.
По его оценке, восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР потребует около 1,5 трлн рублей на три года, деньги могут выделить из госсредств, по линии частно-государственных партнерств.
Сенатор подчеркнул, у России достаточно финансовых средств, чтобы оказать финансовую помощь Донбассу. "Если будут договорные отношения с ДНР и ЛНР, установлено сотрудничество, нужно будет восстанавливать инфраструктуру", - добавил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самая высокоразвитая республика из СССР убыточная? Смело сказано.
китайцы берут этот газ российский, тут же добавляют, увеличили его цену в полтора раза и тут же реэкспортируют в соседние страны юго-восточной Азии. То есть, на каждой 1000 кубометров, если Россия поставляет по 140, Китай тут же переключает вентиль, или не знаю, как это у них делается, по другой трубе идет в Мьянму и там еще во Вьетнам, но уже не за 140, а за 210. То есть, это живые деньги для Китая. Это кэш, там даже не надо добавлять. Ничего делать не надо, добавлять, никакую прибавочную стоимость.
И вот я посчитал, значит, «Сила Сибири» его мощность 38 миллиардов кубических метров в год. То есть, китайцы, вот так реэкспортом на этом делают 2,6 — 2,7 миллиарда в год. Теперь товарищ Путин пообещал товарищу Си еще добавить 10 миллиардов кубических метров в год. Что принесет Китаю еще 700, то есть, палец о палец не ударив, экспортируя российский газ, китайцы будут делать более 3,6, — 3,7 миллиарда долларов в год.
Россия: Путин продает Китаю газ, практически по бросовым ценам, ниже цены на газ в мире нет. Это 140 долларов за 1000 кубометров. Это за прошлый квартал. 4 квартал прошлого года. В это время, как вы помните, цены на спотовых рынках в Европе зашкаливали за 1000 долларов, 1200, сейчас они упали. Последний раз я смотрел где-то около 900, мы возьмем среднюю цифру. Вот, 1000 долларов. В это время Путин поставлял Си по 140 за 1000 кубометров. Причем, в Европе нужен был газ, там немножко нервничали и зима приближается. Но Путин не мог поставить больше газа, хотя это было выгодней. В 7 раз дороже газ в Европу нежели в Китай. Но Путин не мог. Ему надо было по контрактам поставлять «си». В общем-то, небогатая страна Туркмения, ну, побогаче страна Казахстан — они продают газ туда же, в Китай, по ценам на 25-30 процентов дороже. Причем, газ из Туркмении и Казахстана в Китай идет в менее густонаселенные, в менее индустриальные районы, чем тот газ, который идет из России. То есть, российский газ, должен стоить дороже, чем туркменский и казахстанский. Но это политический газ
Как зачем туда шли войска? Сейчас солдаты будут собирать мухоморы для МИДа. Поставки кокса прикрыли а дурь то им нужна.
"В федеральном бюджете России достаточно средств ..."
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Да-а, Западу предстоит большая работа. Вот только неуверен возьмутся ли.