VERMOL, Сергей Галанин «Падал и взлетал» (интернет-сингл)

Исполнитель: VERMOL & Сергей Галанин, Название: «Падал и взлетал», Стиль: рок, Год: 2026

Группа VERMOL, управляемая Василием Ермоловичем, относится к категории рок-проектов нового поколения, существуя с 2019 года. В ее активе есть дуэты с Casual, "Дайте Два" и Сергеем Галантным. Последний, в свою очередь, выпускал целых два дуэтных альбома, поэтому способен украсить собой практически любую песню.

"Падал и взлетал" чем-то напоминает галанинскую "Привык, забыл и потерял", записанную с Андреем Сапуновым. Но у Василия Ермоловича все же не одни глаголы, а есть и существительные, хотя в сугубо объектном отношение. Да и ситуация не частная, а более глобальная - целая жизнь человека со всеми ее противоречиями. Соответственно, "Падал и взлетал" построена на антитезах, но интереснее всего контекстуальные антонимы, где слеза, например, противопоставлена океану, ведь если человек начинает излишне жалеть себя, то априори мельчает. Что же касается Сергея Галанина, то его пасхальное настроение побеждает в песне смерть, совершенно нивелируя слово "умирал", которое в итоге поделом остаётся за кадром.

