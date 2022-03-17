ФАС начала проверки крупнейших производителей сахара в России

12:23 17.03.2022

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр" (структуры группы "Русагро"), ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", сообщает "Интерфакс".

Проверки проводятся "на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке", пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что проводит проверку участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар в РФ за неделю с 5 по 11 марта повысились на 12,8%. Темп роста цен на сахар оказался рекордным на продовольственном рынке, следует из данных ведомства. Неделей ранее он составлял 3,3%. С начала года сахар подорожал на 20,4%.