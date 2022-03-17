ФАС начала проверки крупнейших производителей сахара в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара.
Внеплановые выездные проверки проходят в отношении ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-Центр" (структуры группы "Русагро"), ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый Дом "Доминант" и ООО "ЧеховСахар", а также НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", сообщает "Интерфакс".
Проверки проводятся "на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке", пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг ФАС сообщила, что проводит проверку участников рынка, включая производителей, ритейлеров и посредников, для недопущения задержек отгрузки сахара в объекты розничной торговли.
По данным Росстата, потребительские цены на сахар в РФ за неделю с 5 по 11 марта повысились на 12,8%. Темп роста цен на сахар оказался рекордным на продовольственном рынке, следует из данных ведомства. Неделей ранее он составлял 3,3%. С начала года сахар подорожал на 20,4%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разрешите дополнить. Можно и таким рыночно-капиталистическим методом сбить ажиотажный спрос. Но опять таки незаслуженно набьют карманы торгаши за счет покупателей.
Посему, установить торговую надбавку в 10% (это крейсерская надбавка для капитала), а все что выше торгашам отчислять в бюджет.
Вы правы, капитан.
Ещё только начала... Теперь полгода будут "проверять".
Сахарин тожа ничаво.
Спрос определяет предложение. Это аксиома.
Если будут идиоты готовые брать сахар мешками, то всегда найдутся желающие на этом заработать.
Сходите ради интереса в магазин, посмотрите. Там у касс перепись дебилов можно проводить.