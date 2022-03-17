Минтруд предложил платить безработным один МРОТ за общественные работы
Безработные россияне смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах", — приводит его слова РИА Новости.
По словам министра, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг, в том числе переобучением, если человек понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки.
Глава Минтруда заявил, что 1,6 миллиона вакансий доступны на портале "Работа в России".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они предлагают обделённым, отчаявшимся, выброшенным из нормальной жизни людям вкалывать почти задаром, за миску макарошек.
Какая «забота» о человеке!
В СССР за такую инициативу унижения людей могли и серьезно наказать. наказать.
А мы поддерживам новую инициативу властей! Даёшь бесплатный труд на благо страны и общества!
А будут выборы, пойдём и поддержим и проголосуем как надо.
Как говорила тётя Сара из Одессы -божечки мой.. только об этом и думаю, и давно нет иллюзий- с этой властью можно заработать только нищету и хронические болезни. Но и это будет нам дорого стоить.
20 лет нас "затачивали" под работу на износ за миску похлёбки.
А все кризисы, войны, пандемии итд.. не более чем способы отвлечь народ от внутренних проблем в стране, и снять себя ответственность за падающий уже каждый час а не каждый год уровень жизни народа.
И кто скажет, что Гегемон не гений? Ну с страной, демократией, экономикой, правами человека итд.. у него конечно полное фиаско, но за то как он 20 лет на троне посидел!
Вчера смотрел ТВ, чиновник скорбным голосом вещал о том, что РФ выходит из состава совета Европы. Я чуть с кровати не упал, когда он сказал фразу - "с выходом из Совета Европы Россия должна будет денонсировать и Европейскую конвенцию по правам человека...Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указывал, что для выхода из Совета Европы потребуется одновременная денонсация устава и Конвенции о защите прав человека и основных свобод" При этом РФ продолжит платить взносы в СЕ и соблюдать все принятые конвенции до 2024г.
Я чего то не понимаю? Отменить права человека? Это как? А что взамен они нам предложат? Скажут- ну вот видите, крепостное право тут без вариантов, когда злое НАТО нас хочет побить.
Сейчас права человека в РФ и так "воробьиные", произвол власти "от и до" а что будет дальше??
Один человек.