Минтруд предложил платить безработным один МРОТ за общественные работы

20:07 17.03.2022

Безработные россияне смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, участвуя в общественных работах, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В случае, если гражданин уже признан безработным и находится на учете в центрах занятости, есть возможность участия в оплачиваемых общественных работах", — приводит его слова РИА Новости.

По словам министра, центры занятости уже переведены в режим проактивной работы. Даже те граждане, которые еще не потеряли работу и не получили статус безработного, но находятся под такой угрозой, смогут воспользоваться всем комплексом услуг, в том числе переобучением, если человек понимает, что в перспективе ему нужно будет сменить место работы и адаптировать свои навыки.

Глава Минтруда заявил, что 1,6 миллиона вакансий доступны на портале "Работа в России".