В Индии ответили назвавшим Индию прачечной из-за экспорта российской нефти

16:17 1.09.2025

Обвинения в адрес Индии, что страна превратилась в «прачечную» для российской нефти, далеки от истины. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в статье для газеты The Hindu, пишет Газета.RU.

Министр отметил, что Индия десятилетиями занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов, то есть задолго до начала российско-украинского конфликта. Более того, европейские страны сами перешли на индийское топливо после запрета экспорта российской нефти.

По его словам, когда в отношении нефти РФ был введен ценовой потолок со стороны стран G7 и Евросоюза, Индия соблюдала его в полном объеме и не нарушала никаких других правил.

Таким образом Нью-Дели, утверждает Пури, удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен.

О том, что Индия стала «нефтяной прачечной», на прошлой неделе заявил советник Белого дома Питер Наварро. Он раскритиковал Индию за закупку нефти из России, указав, что та косвенно причастна к продолжению боевых действий на Украине. С резкими высказываниями в адрес Нью-Дели и других импортеров российской нефти также выступил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК.