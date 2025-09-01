В Индии ответили назвавшим Индию прачечной из-за экспорта российской нефти

Обвинения в адрес Индии, что страна превратилась в «прачечную» для российской нефти, далеки от истины. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в статье для газеты The Hindu, пишет Газета.RU.

Министр отметил, что Индия десятилетиями занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов, то есть задолго до начала российско-украинского конфликта. Более того, европейские страны сами перешли на индийское топливо после запрета экспорта российской нефти.

По его словам, когда в отношении нефти РФ был введен ценовой потолок со стороны стран G7 и Евросоюза, Индия соблюдала его в полном объеме и не нарушала никаких других правил.

Таким образом Нью-Дели, утверждает Пури, удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен.

О том, что Индия стала «нефтяной прачечной», на прошлой неделе заявил советник Белого дома Питер Наварро. Он раскритиковал Индию за закупку нефти из России, указав, что та косвенно причастна к продолжению боевых действий на Украине. С резкими высказываниями в адрес Нью-Дели и других импортеров российской нефти также выступил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК.

  2. 01.09.2025, 18:50
    Гость: Индия в очередной раз

    AnewZ: Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в ШОС
    «Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в ШОС», — говорится в материале.Известия
    Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году.РИА Новости

  3. 01.09.2025, 18:44
    Гость: Гость

    Прачечные не нравятся только любителям грязи! Европа, говорят, раньше вообще не мылась.

  4. 01.09.2025, 18:24
    Гость: rick

    Прежде чем что то утверждать или отрицать, надо иметь БЕЗУСЛОВНЫЕ ФАКТЫ. Поэтому давайте посмотрим на факты и в этом случае с Индией.
    Итак, на каком же месте в мире находиться Индия по внимание(!) ДОБЫЧИ СВОЙ НЕФТИ. Ибо надо различать: а) добыча своей нефти; б) ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ. Это есть две разные вещи. Так вот, по добычи своей нефти Индия находится на 24-м в мире добывает с 0,59 млн барр/сут. РФ находится на третьем месте в мире после США и Саудовской Аравии. Далее Индия импортирует 5,4 млн баррелей в сутки (мб/д), причем
    36% (1,8 млн баррелей в сутки) сырой нефти поступило от её основного поставщика, России, в 2024-2025 годах. Т.е. собственная добыча нефти
    в Индии от общего объема переработки нефти сотавляет 10,92 ПРОЦЕНТА, остальной обьем переработки нефти составляет 89,07 ПРОЦЕНТА есть импорт. Более того, пользуясь ситуаций в РФ в связи с введенными санкциями против РФ Индия покупает нефть в РФ со скидкой а затем продает на мировых рынках по более высокой цене. Далее, в 2025 году Индия стала КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ дизельного топлива на Украину из нефти закупленной в РФ. Т.е. по фактам советник Белого дома Питер Наварро - прав. А вот по выражением нет. Есть язык дипломатии и им надо выражаться. А так еще раз: в экономике как и в политике ДРУЗЕЙ НЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.

