В Индии ответили назвавшим Индию прачечной из-за экспорта российской нефти
Обвинения в адрес Индии, что страна превратилась в «прачечную» для российской нефти, далеки от истины. Об этом заявил индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в статье для газеты The Hindu, пишет Газета.RU.
Министр отметил, что Индия десятилетиями занимает четвертое место по экспорту нефтепродуктов, то есть задолго до начала российско-украинского конфликта. Более того, европейские страны сами перешли на индийское топливо после запрета экспорта российской нефти.
По его словам, когда в отношении нефти РФ был введен ценовой потолок со стороны стран G7 и Евросоюза, Индия соблюдала его в полном объеме и не нарушала никаких других правил.
Таким образом Нью-Дели, утверждает Пури, удалось стабилизировать рынки и предотвратить резкий рост мировых цен.
О том, что Индия стала «нефтяной прачечной», на прошлой неделе заявил советник Белого дома Питер Наварро. Он раскритиковал Индию за закупку нефти из России, указав, что та косвенно причастна к продолжению боевых действий на Украине. С резкими высказываниями в адрес Нью-Дели и других импортеров российской нефти также выступил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК.
Прачечные не нравятся только любителям грязи! Европа, говорят, раньше вообще не мылась.
Прежде чем что то утверждать или отрицать, надо иметь БЕЗУСЛОВНЫЕ ФАКТЫ. Поэтому давайте посмотрим на факты и в этом случае с Индией.
Итак, на каком же месте в мире находиться Индия по внимание(!) ДОБЫЧИ СВОЙ НЕФТИ. Ибо надо различать: а) добыча своей нефти; б) ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ. Это есть две разные вещи. Так вот, по добычи своей нефти Индия находится на 24-м в мире добывает с 0,59 млн барр/сут. РФ находится на третьем месте в мире после США и Саудовской Аравии. Далее Индия импортирует 5,4 млн баррелей в сутки (мб/д), причем
36% (1,8 млн баррелей в сутки) сырой нефти поступило от её основного поставщика, России, в 2024-2025 годах. Т.е. собственная добыча нефти
в Индии от общего объема переработки нефти сотавляет 10,92 ПРОЦЕНТА, остальной обьем переработки нефти составляет 89,07 ПРОЦЕНТА есть импорт. Более того, пользуясь ситуаций в РФ в связи с введенными санкциями против РФ Индия покупает нефть в РФ со скидкой а затем продает на мировых рынках по более высокой цене. Далее, в 2025 году Индия стала КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ дизельного топлива на Украину из нефти закупленной в РФ. Т.е. по фактам советник Белого дома Питер Наварро - прав. А вот по выражением нет. Есть язык дипломатии и им надо выражаться. А так еще раз: в экономике как и в политике ДРУЗЕЙ НЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.