Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

13:07 18.09.2025

Союзниками России являются армия, флот и устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, пишет РБК.

Для устойчивых финансов необходимо снижение зависимости от различных ограничений бюджета — «будь то ценовых, будь то объемных», подчеркнул министр. В частности, в рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

Он также рассказал о планах снижения бюджетной планки, которая «является основой для формирования нефтегазовых доходов», при подготовке бюджета.

«Если помните, сегодня $60 за баррель, к 2030 году планируем до $55. Каждый год по доллару снижается зависимость бюджета от нефти и газа», — пояснил Силуанов. Это приведет к снижению доли нефтегазовых доходов до 22%.

По мнению министра, устойчивость финансов зависит от устойчивости бюджета. «Устойчивость финансов равняется тем базовым основанием для экономического роста и роста благосостояния людей», — уточнил он.

Силуанов также охарактеризовал бюджетную политику как стремление сделать «бюджет более мускулистым», чтобы он отвечал на любые ограничения, с которыми сталкивалась Россия.