Силуанов назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин

Союзниками России являются армия, флот и устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, пишет РБК.

Для устойчивых финансов необходимо снижение зависимости от различных ограничений бюджета — «будь то ценовых, будь то объемных», подчеркнул министр. В частности, в рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости бюджета от нефтегазовых доходов.

Он также рассказал о планах снижения бюджетной планки, которая «является основой для формирования нефтегазовых доходов», при подготовке бюджета.

«Если помните, сегодня $60 за баррель, к 2030 году планируем до $55. Каждый год по доллару снижается зависимость бюджета от нефти и газа», — пояснил Силуанов. Это приведет к снижению доли нефтегазовых доходов до 22%.

По мнению министра, устойчивость финансов зависит от устойчивости бюджета. «Устойчивость финансов равняется тем базовым основанием для экономического роста и роста благосостояния людей», — уточнил он.

Силуанов также охарактеризовал бюджетную политику как стремление сделать «бюджет более мускулистым», чтобы он отвечал на любые ограничения, с которыми сталкивалась Россия.

  1. 18.09.2025, 17:18
    Гость: Ельцин НЕ учился на Западе

    И Собчак не учился. И Березовский с Гусинским не учились. И Черномырдин не учился. И даже Абрамович с Усмановым - исключительно продукты Советского Высшего образования

  2. 18.09.2025, 16:46
    Гость: .Штурман

    Я согласен с министром. Действительно третий союзник России это либеральное финансовое крыло правительства во главе с Силуановым и оно так союзничает что мама не горюй. Я думаю что у России три беды это плохие дороги, дураки чиновники и финансовая удавка накинутая на страну Западом,а его агентами являются все финансисты страны прошедшие обучение и стажировку на Западе.

  3. 18.09.2025, 16:10
    Гость: TY

    Цену какой нефти они берут расчеты? По какой бирже? Потом ведь не факт, что Россия продает нефть по той самой биржевой цене.

  4. 18.09.2025, 16:08
    Гость: МММ

    Я все понял. Этот персонаж так дипломатично проявил сущность режима. По мнению Силуанова третий после армии и флота в этой стране - налоговый инспектор. Роли крестьянина, рабочего, инженера и ученого уже давно вычеркнуты из сценария. Это всего-лишь сырьевая налогооблагаемая база.

Все комментарии (23)
