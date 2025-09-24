Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

11:02 24.09.2025

Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на финансирование обороны и безопасности России. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2026 г.

Одно из ключевых нововведений касается ставки стандартного налога на добавленную стоимость (НДС). Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%, подчеркивает пресс-служба министерства, пишут «Ведомости».

Кроме того, Минфин предлагает расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. Эта мера направлена на борьбу со схемами незаконного дробления бизнеса, отмечается в сообщении министерства. «Снижение порога до 10 млн руб. позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», – указано там.

С начала текущего года налогоплательщики обязаны платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Такие организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.

Несмотря на инициированную правительством в прошлом году амнистию за незаконное деление бизнеса, число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), использующих такую схему, не уменьшилось.