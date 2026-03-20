Reuters узнал о рекордных поставках российской нефти в Китай

13:50 20.03.2026

Импорт российской нефти в Китай в январе-феврале 2026 года составил 21,8 млн тонн (161 млн баррелей) и достиг максимума с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Стоимость поставок составила $8,98 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Суточный объем поставок нефти из России в Китай составил 2,7 млн баррелей. Относительно аналогичного периода 2025 года поставки выросли на 41%. За январь-февраль прошлого года Китай импортировал 15,49 млн тонн (114,2 млн баррелей) российской нефти.