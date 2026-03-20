Reuters узнал о рекордных поставках российской нефти в Китай
Импорт российской нефти в Китай в январе-феврале 2026 года составил 21,8 млн тонн (161 млн баррелей) и достиг максимума с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Стоимость поставок составила $8,98 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Суточный объем поставок нефти из России в Китай составил 2,7 млн баррелей. Относительно аналогичного периода 2025 года поставки выросли на 41%. За январь-февраль прошлого года Китай импортировал 15,49 млн тонн (114,2 млн баррелей) российской нефти.
Китай опубликовал таможенные данные по импорту нефти за январь-февраль.
Импорт нефти из России в январе-феврале резко вырос до 2.7 mb/d, что на 41% (0.8 mb/d) больше уровня января-февраля прошлого года и на 0.7 mb/d выше среднего объема импорта в 2025 году.
Средняя цена импорта российской нефти в январе-феврале составила $55.8 за баррель, что ниже средней Brent c лагом в месяц на $8.8 за баррель, до декабря расхождение составляло $2.5-3 за баррель - дисконты выросли, хотя и не радикально.
Импорт российской нефти в Китай в январе-феврале 2026 года составил 21,8 млн тонн (161 млн баррелей) и достиг максимума с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Стоимость поставок составила $8,98 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.
По состоянию на 19-20 марта 2026 года, спотовая цена российской нефти марки
Urals демонстрирует высокий уровень, превышающий $100 за баррель. На index.minfin.com.ua зафиксирована цена $110,73 за баррель.
Теперь считаем хотя бы по 100 за баррель. 161 лям отправили должны получить 16,1 млрд.$, а по факту $8,98. Другими словами, по дешёвке, только бы взяли.
Впрочем, нам, россиянам от этого ни тепло, ни холодно, у нас не Эмираты, ренты от продажи природных ресурсов никогда и никто не видел.