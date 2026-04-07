Песков: у РФ огромное количество запросов на поставки эненергоресурсов
Россия имеет огромное количество запросов на поставки энергоресурсов от альтернативных потребителей, переговоры ведутся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сформировались ли те альтернативные направления поставок, о которых глава государства Владимир Путин предлагал подумать на совещании по ситуации на рынке нефти.
"Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений. Мы ведем переговоры таким образом, чтобы эта ситуация соответствовала именно нашим интересам", - приводит слова Пескова ТАСС.
А вот мне как бывшему директору закупок, интересно - знают ли здешние юзеры в чём разница между запросом и заказом ?
Попробую популярно объяснить с использованием обычных терминов в международной торговле :
1 фаза - Sourcing - это разведка на рынке - что на рынке есть, где, какого качества, каково реноме поставщика - скорее всего это то, что имел ввиду Песков - кто то прощупывает ваш рынок
2 фаза - Request for Proposal - востребывание первых предложений потенциальных поставщиков, включительно price lists - стандартных ценников
3 фаза - Request for Offer - тут уже от потенциального поставщика требуется конкретное предложение поставок, включительно возможных объёмов поставок, гарантий качества и цен для конкретного покупателя (но не окончательных)
4 фаза - Tender or negotiation - конкурс или прямые переговоры - цены на 95% готовы
5 фаза - Vendor (suplier) selection - тут поставщик уже исчерпал возможности скидок и идёт подготовка контракта
6 фаза - Frame contract signing - подпись рамочного контракта - рамочного означает, что цены и возможные объёмы определены, но конкретные заказы только возможны, но не обязательны
7 фаза - Оrdering - заказы конкретных шарж с конкретной ценой, датой поставки и в конкретном количестве.
Так что от запроса до заказа долгий (хотя и не всегда) путь и Песков просто пускает пыль в глаза.
На рынке комодит этот процесс довольно быстр.
Тут мне точно какой-нибудь турбопатриот скажет что учу юзеров уму разуму. А почему бы и нет. Некоторых точно.
ручёнки наверно свои шаловливые стерли уже от предвкушения бабла.
Песков, а имеет ли Россия огромные заказы на поставки электроники, микрочипов, программного обеспечения, гражданских самолётов, автомобилей, автобусов, погрузочно-разгрузочной, автодорожной, тракторной, строительной техники, оборудования различного направления, в том числе медицинского, знергетического, средств связи, лекарственных препаратов, товаров народного потребления хотя бы в 300 наименований. Или Российскую Федерацию не зря называют Бензоколонкой? Просвети нас сирых, кроме сырья (выкачанные и добытые из земли природные ресурсы) и полуфабрикатов (в виде кругляка брёвен, чушек металлов и чугуна), пшеницы и прочих злаковых, какие готовые изделия Россия поставляет в страны мира в огромных количествах, на сколько миллиардов долларов? А то СМИ этот вопрос как то обходят стороной. И народ совершенно не ведает, что РФ это передовая экономически развитая страна, с передовой наукой и технологиями разработанными именно в России, а не за границей. Понимаешь, Песков, без этого всего как то непонятно, а зачем и для кого вы утроили в 1991 году государственный переворот. Без этого получается, что Ельцин - террорист, а вы ему дворцы строите. Т.е., являетесь по сути пособниками терроризма.
Да, речи российских политиков на международной арене прошу к товарам, услугам и работам не относить. Это в России они народу обходятся очень дорого, а на просторах остального мира они и гроша не стоят.
Поиметь что то хотите ?
И что, пенсии повысят ?