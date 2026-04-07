Песков: у РФ огромное количество запросов на поставки эненергоресурсов

Песков, а имеет ли Россия огромные заказы на поставки электроники, микрочипов, программного обеспечения, гражданских самолётов, автомобилей, автобусов, погрузочно-разгрузочной, автодорожной, тракторной, строительной техники, оборудования различного направления, в том числе медицинского, знергетического, средств связи, лекарственных препаратов, товаров народного потребления хотя бы в 300 наименований. Или Российскую Федерацию не зря называют Бензоколонкой? Просвети нас сирых, кроме сырья (выкачанные и добытые из земли природные ресурсы) и полуфабрикатов (в виде кругляка брёвен, чушек металлов и чугуна), пшеницы и прочих злаковых, какие готовые изделия Россия поставляет в страны мира в огромных количествах, на сколько миллиардов долларов? А то СМИ этот вопрос как то обходят стороной. И народ совершенно не ведает, что РФ это передовая экономически развитая страна, с передовой наукой и технологиями разработанными именно в России, а не за границей. Понимаешь, Песков, без этого всего как то непонятно, а зачем и для кого вы утроили в 1991 году государственный переворот. Без этого получается, что Ельцин - террорист, а вы ему дворцы строите. Т.е., являетесь по сути пособниками терроризма.

Да, речи российских политиков на международной арене прошу к товарам, услугам и работам не относить. Это в России они народу обходятся очень дорого, а на просторах остального мира они и гроша не стоят.