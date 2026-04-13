Совбез не исключил попытки подрыва продовольственной безопасности России

Москва находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продукции на Ближний Восток, а также в Азию, Африку и Латинскую Америку, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

"При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил", — отметил он.

Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что ситуация не только создает риски, но и открывает перспективы для отечественных производителей. Он призвал наращивать сотрудничество с дружественными странами и работать над совместными резервами продовольствия, пишет РИА Новости.

Масленников добавил, что продолжение конфликта угрожает всему миру. По его словам, на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка еды, если Ормузский пролив заблокируют больше чем на три месяца.

