Росстат изменит методику расчета неравенства доходов
Росстат объявил о внедрении дополнительного способа расчета уровня неравенства доходов в России. Теперь ведомство будет ежегодно публиковать коэффициент Джини с учетом налогов и региональных различий в доходах, сохраняя при этом прежние методики, сообщает "Коммерсант".
Коэффициент Джини отражает степень неравномерности распределения доходов: чем ближе показатель к единице, тем выше расслоение. В России его рассчитывают с 1995 года, и по итогам 2025-го он достиг 0,422 — максимума с 2007 года (против 0,410 годом ранее).
Такая динамика расходится с целями, закрепленными указом президента Владимир Путин: снизить показатель до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036-му.
В Росстате отмечают, что прежняя методика уже не в полной мере отражает реальную картину из-за изменений в налоговой системе — в частности, пятиступенчатой шкалы НДФЛ, при которой налог растет с ростом дохода гражданина, а также начавшем действовать в этом году механизме семейного налогового вычета (возврат НДФЛ работающим родителям с невысокими зарплатами, имеющим двух и более детей).
По новой методике коэффициент Джини за 2025 год составил 0,375 — заметно ниже прежней оценки. Получившееся значение заметно ниже «стандартных» 0,422 за этот же период и позволяет властям с большим оптимизмом смотреть на достижимость поставленной указом национальной цели.
В перспективе именно этот новый показатель может стать основным индикатором оценки доходного неравенства.
Нам нужно знать лишь одно - что гадит только Запад! И не жалеть жизни чтобы проклятый Запад загнивал и замерзал
Воровская система не тянет.
А кому это нужно? Разве простому человеку важно знать, что его месячная зарплата в сто или в сто пятьдесят раз меньше ДНЕВНОЙ зарплаты условных грефа или костина? Неужели он станет богаче из-за изменения методики? Может, это нужно властям? Из-за изменения методики они пойдут на более справедливое распределение доходов? Кто-нибудь в это верит?
Ежу понятно,для чего Росстат изменяет постоянно методики расчёта то уровня бедности,то степень одобрения правительства дорогими россиянами,то степень расслоения по доходам.Кручу-верчу обмануть хочу,только вот они не учитывают того,что дорогие россияне уже не те,что были в начале 90-х,когда им можно было навесить по пуду лапши на каждое ухо!!!
Лгать и грабить - все на что способно государство.