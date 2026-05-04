Росстат изменит методику расчета неравенства доходов

Росстат объявил о внедрении дополнительного способа расчета уровня неравенства доходов в России. Теперь ведомство будет ежегодно публиковать коэффициент Джини с учетом налогов и региональных различий в доходах, сохраняя при этом прежние методики, сообщает "Коммерсант".

Коэффициент Джини отражает степень неравномерности распределения доходов: чем ближе показатель к единице, тем выше расслоение. В России его рассчитывают с 1995 года, и по итогам 2025-го он достиг 0,422 — максимума с 2007 года (против 0,410 годом ранее).

Такая динамика расходится с целями, закрепленными указом президента Владимир Путин: снизить показатель до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036-му.

В Росстате отмечают, что прежняя методика уже не в полной мере отражает реальную картину из-за изменений в налоговой системе — в частности, пятиступенчатой шкалы НДФЛ, при которой налог растет с ростом дохода гражданина, а также начавшем действовать в этом году механизме семейного налогового вычета (возврат НДФЛ работающим родителям с невысокими зарплатами, имеющим двух и более детей).

По новой методике коэффициент Джини за 2025 год составил 0,375 — заметно ниже прежней оценки. Получившееся значение заметно ниже «стандартных» 0,422 за этот же период и позволяет властям с большим оптимизмом смотреть на достижимость поставленной указом национальной цели.

В перспективе именно этот новый показатель может стать основным индикатором оценки доходного неравенства.