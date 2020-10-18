Как выбрать банк и тариф для расчётного счёта бизнес
Выбор расчётного счёта — не про «нулевую абонплату», а про контроль издержек на год вперёд и спокойную операционку. Для ориентира удобно смотреть на банк для среднего бизнеса, где заметны масштаб и набор сервисов. В этой статье считаем полную стоимость владения и проверяем удобство каждый день.
На что смотреть при выборе банка для среднего бизнеса
Сначала проверьте лицензию, тарифы и дистанционные сервисы, затем — безопасность и комплаенс. Сложите полную стоимость владения за 12 месяцев: абонплаты, платежи, эквайринг, валютный контроль, конверсию и кэш. Итог сравнивайте не по цене месяца, а по годовому TCO.
Для удобства свели критерии в таблицу:
|
Критерий
|
Что проверить
|
Быстрая проверка
|
Тариф и комиссии
|
Абонплата, платежи, эквайринг, валюта
|
Модель на 12 мес по своим объёмам
|
Интернет‑банк
|
Роли, 2ФА, массовые платежи, API
|
Тест‑доступ, 10 операций подряд
|
Комплаенс
|
Список рисков, частота запросов
|
Примеры кейсов, SLA ответа
|
Эквайринг
|
Ставка, выплаты, антифрод
|
Эмуляция 1000 транзакций
|
Валютный контроль
|
Сроки, тарифы, документы
|
Тестовая сделка и чек‑лист
Типичная уязвимость — лишние права бухгалтера или менеджера. Роли должны быть точными: подготовка, согласование, подписание разными сотрудниками, временные ключи для отпуска. Интернет‑банк — быстрый, без «подвисаний» в пиковые часы зарплат. Уведомления — не только SMS, но и push, вебхуки в чат‑боты или SIEM. Хорошо, когда есть ограничение по контрагентам, лимиты по сумме и времени. В интеграциях ценится API с вебхуками по выписке, статусам платежей, маскировке персональных данных. А ещё — прозрачный KYC/AML: заранее известные требования к документам, понятные причины запросов, цивилизованные сроки разблокировки при проверке операций.
Как сравнить банки: чек‑лист и типовые ошибки
Сравнивайте по TCO на 12 месяцев, по SLA сервисов и по удобству ежедневных операций. Смоделируйте свой реальный поток: платежи, эквайринг, валюта, кэш. Запросите тест‑доступ и проверьте интернет‑банк вживую.
Пошаговый порядок рабочий и, честно говоря, экономит нервы. Сначала выгрузите обороты за 6–12 месяцев: сколько платежей в день, средний чек, доля эквайринга, доля валюты. Затем соберите тарифы конкурирующих банков, приведите к одной базе расчёта, не забудьте про скрытые пороги и вечерние комиссии. Проведите «боевую» сессию: загрузите реестр из 50–100 платежей, проверьте скорости, ошибки, ролей и подпись. Параллельно проверьте эквайринг: тестовые оплаты, возвраты, отчётность. И обязательно проговорите комплаенс‑риски: чем занимается бизнес, откуда деньги, какие документы готовятся заранее.
- Считать не месяц, а год: TCO с учётом сезонов и пиков.
- Проверять не цену «на витрине», а реальную ставку после порогов.
- Тестировать интернет‑банк и API до подписания договора.
- Оценивать SLA поддержки и время решения инцидентов.
- Фиксировать условия эквайринга и валюты в приложениях к договору.
Типовые ошибки повторяются. Смотрят только на «нулевую абонплату» и переплачивают на платежах. Не учитывают валютный контроль и курс — теряют на спреде. Забывают про возвраты в эквайринге и сроки выплат — кассовый разрыв. Игнорируют роли и безопасность — инциденты, которые обходятся дороже любой абонплаты. А ведь всё решается таблицей расчёта и одной тестовой неделей.
Итог
Выбор банка — инфраструктурное решение, которое влияет на маржу, ритм выплат и сон владельца. Сведите годовую математику, проверьте сервис вживую, задайте неудобные вопросы про комплаенс и интеграции. Если при моделировании ваш сценарий стабильно выигрывает — счёт открывать можно.
Разберём без иллюзий. Абонплата бывает «нулевой», но платежи дороже, и наоборот — платный пакет, зато дешёвый массивный поток. Эквайринг ест маржу незаметно: разница 0,2–0,4 п.п. при обороте 30 млн в месяц — это уже зарплаты отдела. Валюта коварна: фикс за паспорт сделки плюс проценты за контроль и курс конвертации; иногда выгоднее держать валютный остаток, чем конвертировать туда‑сюда. Наличные? Если розница, считайте лимиты внесения и тарифы инкассации, иначе в конце недели — неприятный сюрприз. И да, не забывайте про межбанк вечером: срочные платежи отдельно тарифицируются.
|
Профиль компании
|
Ключевой драйвер затрат
|
Что оптимизировать в тарифе
|
E‑commerce, высокий онлайн‑оборот
|
Эквайринг, возвраты, чарджбэки
|
Ставка, сроки выплат, антифрод, холды
|
B2B с десятками платежей в день
|
Исходящие платежи и реестр
|
Стоимость после порога, массовые загрузки
|
Импорт/экспорт
|
Валютный контроль и конверсия
|
Фиксы по ВК, спред, сроки согласований
|
Розница с наличными
|
Внесение, инкассация, лимиты
|
Партнёрские сети, вечерние окна, тарифы
Безопасность и дистанционные сервисы: что обязательно
Нужны двухфакторная подпись, разграничение прав и журнал действий. Плюс мониторинг входов, уведомления о платёжных событиях и резервные каналы подписи. Для интеграций — API и стабильные выгрузки в 1С/ERP.
Какие комиссии и тарифы реально влияют на расходы
На итоговую стоимость влияют 5 статей: абонплата РКО, исходящие платежи, эквайринг, наличные (внесение/снятие), валюта (контроль и конверсия). Сюда же добавьте комиссии за зачисления от маркетплейсов и переводы между своими счетами.
Комментарии читателей Оставить комментарий