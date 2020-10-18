Как выбрать банк и тариф для расчётного счёта бизнес

Как выбрать банк и тариф среднему бизнесу: комиссии, сервисы, безопасность, эквайринг и валютный контроль. Пошаговый чеклист и таблицы для быстрого сравнения и расчёта TCO.

Выбор расчётного счёта — не про «нулевую абонплату», а про контроль издержек на год вперёд и спокойную операционку. Для ориентира удобно смотреть на банк для среднего бизнеса, где заметны масштаб и набор сервисов. В этой статье считаем полную стоимость владения и проверяем удобство каждый день.



На что смотреть при выборе банка для среднего бизнеса



Сначала проверьте лицензию, тарифы и дистанционные сервисы, затем — безопасность и комплаенс. Сложите полную стоимость владения за 12 месяцев: абонплаты, платежи, эквайринг, валютный контроль, конверсию и кэш. Итог сравнивайте не по цене месяца, а по годовому TCO.

Для удобства свели критерии в таблицу:

Критерий Что проверить Быстрая проверка Тариф и комиссии Абонплата, платежи, эквайринг, валюта Модель на 12 мес по своим объёмам Интернет‑банк Роли, 2ФА, массовые платежи, API Тест‑доступ, 10 операций подряд Комплаенс Список рисков, частота запросов Примеры кейсов, SLA ответа Эквайринг Ставка, выплаты, антифрод Эмуляция 1000 транзакций Валютный контроль Сроки, тарифы, документы Тестовая сделка и чек‑лист

Типичная уязвимость — лишние права бухгалтера или менеджера. Роли должны быть точными: подготовка, согласование, подписание разными сотрудниками, временные ключи для отпуска. Интернет‑банк — быстрый, без «подвисаний» в пиковые часы зарплат. Уведомления — не только SMS, но и push, вебхуки в чат‑боты или SIEM. Хорошо, когда есть ограничение по контрагентам, лимиты по сумме и времени. В интеграциях ценится API с вебхуками по выписке, статусам платежей, маскировке персональных данных. А ещё — прозрачный KYC/AML: заранее известные требования к документам, понятные причины запросов, цивилизованные сроки разблокировки при проверке операций.

Как сравнить банки: чек‑лист и типовые ошибки



Сравнивайте по TCO на 12 месяцев, по SLA сервисов и по удобству ежедневных операций. Смоделируйте свой реальный поток: платежи, эквайринг, валюта, кэш. Запросите тест‑доступ и проверьте интернет‑банк вживую.

Пошаговый порядок рабочий и, честно говоря, экономит нервы. Сначала выгрузите обороты за 6–12 месяцев: сколько платежей в день, средний чек, доля эквайринга, доля валюты. Затем соберите тарифы конкурирующих банков, приведите к одной базе расчёта, не забудьте про скрытые пороги и вечерние комиссии. Проведите «боевую» сессию: загрузите реестр из 50–100 платежей, проверьте скорости, ошибки, ролей и подпись. Параллельно проверьте эквайринг: тестовые оплаты, возвраты, отчётность. И обязательно проговорите комплаенс‑риски: чем занимается бизнес, откуда деньги, какие документы готовятся заранее.

Считать не месяц, а год: TCO с учётом сезонов и пиков.

Проверять не цену «на витрине», а реальную ставку после порогов.

Тестировать интернет‑банк и API до подписания договора.

Оценивать SLA поддержки и время решения инцидентов.

Фиксировать условия эквайринга и валюты в приложениях к договору.

Типовые ошибки повторяются. Смотрят только на «нулевую абонплату» и переплачивают на платежах. Не учитывают валютный контроль и курс — теряют на спреде. Забывают про возвраты в эквайринге и сроки выплат — кассовый разрыв. Игнорируют роли и безопасность — инциденты, которые обходятся дороже любой абонплаты. А ведь всё решается таблицей расчёта и одной тестовой неделей.

Итог



Выбор банка — инфраструктурное решение, которое влияет на маржу, ритм выплат и сон владельца. Сведите годовую математику, проверьте сервис вживую, задайте неудобные вопросы про комплаенс и интеграции. Если при моделировании ваш сценарий стабильно выигрывает — счёт открывать можно.

Разберём без иллюзий. Абонплата бывает «нулевой», но платежи дороже, и наоборот — платный пакет, зато дешёвый массивный поток. Эквайринг ест маржу незаметно: разница 0,2–0,4 п.п. при обороте 30 млн в месяц — это уже зарплаты отдела. Валюта коварна: фикс за паспорт сделки плюс проценты за контроль и курс конвертации; иногда выгоднее держать валютный остаток, чем конвертировать туда‑сюда. Наличные? Если розница, считайте лимиты внесения и тарифы инкассации, иначе в конце недели — неприятный сюрприз. И да, не забывайте про межбанк вечером: срочные платежи отдельно тарифицируются.

Профиль компании Ключевой драйвер затрат Что оптимизировать в тарифе E‑commerce, высокий онлайн‑оборот Эквайринг, возвраты, чарджбэки Ставка, сроки выплат, антифрод, холды B2B с десятками платежей в день Исходящие платежи и реестр Стоимость после порога, массовые загрузки Импорт/экспорт Валютный контроль и конверсия Фиксы по ВК, спред, сроки согласований Розница с наличными Внесение, инкассация, лимиты Партнёрские сети, вечерние окна, тарифы



Безопасность и дистанционные сервисы: что обязательно



Нужны двухфакторная подпись, разграничение прав и журнал действий. Плюс мониторинг входов, уведомления о платёжных событиях и резервные каналы подписи. Для интеграций — API и стабильные выгрузки в 1С/ERP.

Какие комиссии и тарифы реально влияют на расходы



На итоговую стоимость влияют 5 статей: абонплата РКО, исходящие платежи, эквайринг, наличные (внесение/снятие), валюта (контроль и конверсия). Сюда же добавьте комиссии за зачисления от маркетплейсов и переводы между своими счетами.