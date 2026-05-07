Дропшиппинг на маркетплейсах 2026: запуск без склада

12:24 7.05.2026

Как работает дропшиппинг на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете в 2026: поиск поставщиков, договоры, налоги и старт торговли без собственного склада.

Маркетплейсы перевернули модель розничной торговли в России: продавцу больше не нужны магазин, склад и собственная курьерская служба. Но и работа без логистики тоже возможна — речь о дропшиппинге. Дропшиппинг это схема, при которой селлер принимает заказ, а отгрузка идёт напрямую от поставщика покупателю.

Как устроен дропшиппинг и чем он отличается от FBO/FBS

В классическом дропшиппинге продавец — это посредник между поставщиком и покупателем. Селлер выкладывает товар на витрину, принимает заказ, передаёт его поставщику, а тот сам упаковывает и отправляет посылку.

По сравнению со схемами маркетплейсов FBO (товары на складе площадки) и FBS (товары на складе продавца) у дропшиппинга есть ключевое отличие: вообще никаких товарных остатков на стороне селлера. Это снижает порог входа в бизнес и убирает риск зависших остатков.

Цена такой модели — меньше контроля над качеством упаковки, сроками и обратной связью клиента. Опытные продавцы тщательно выбирают надёжных поставщиков и закладывают в цену буфер на возвраты и компенсации.

Маркетплейсы как площадка для дропшиппинга

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет принимают селлеров, работающих по схеме FBS, что технически совместимо с дропшиппингом. При этом ответственность за сроки доставки и качество товара перед покупателем несёт сам селлер, а не поставщик.

Ключевые модели работы:

собственный интернет-магазин с витриной поставщиков (классический дропшиппинг);

размещение на маркетплейсе по схеме FBS с отгрузкой от поставщика;

гибридная модель: часть товаров на собственном складе, часть в дропшиппинге;

Каждая площадка имеет свои требования к скорости отгрузки. Wildberries, например, штрафует за просрочку, поэтому работа с поставщиками должна быть отлажена до автоматизма.

Поиск поставщиков и юридическое оформление сделок

Источники поставщиков делятся на несколько категорий: российские оптовики, китайские заводы и платформы (1688, Alibaba), отечественные производители, дистрибьюторы региональных брендов. У каждого источника свои плюсы и минусы по марже, срокам и качеству.

С поставщиком обязательно заключается договор, регулирующий ответственность за качество, сроки отгрузки, упаковку и условия возврата. Без такого документа любой спор уйдёт в пользу покупателя, а селлер потеряет деньги, рейтинг и репутацию.

Полезные обзоры поставщиков, шаблоны договоров и кейсы успешных селлеров публикует профильный ресурс shoppers.media — удобный источник для тех, кто только запускает первый магазин или масштабирует существующий.

Налоги и финансовая модель торговли на маркетплейсах

Один из самых частых вопросов начинающего предпринимателя — какая система налогообложения лучше для торговли на маркетплейсах. Большинство селлеров выбирают между УСН «доходы» (6%) и УСН «доходы минус расходы» (15%), реже — патентом или АУСН.

Расчёт упрощённый: если расходы на закупку и логистику превышают 60% выручки, выгоднее «доходы минус расходы». Если маржа высокая, а расходы небольшие — простая 6%-ная схема. Для дропшиппинга с минимальными собственными затратами часто оптимальной оказывается именно она.

Отдельная статья — комиссия маркетплейса. Она засчитывается как расход только при УСН-15. На УСН-6 уплачивать налог придётся со всей выручки до удержания комиссии. Это нюанс, на котором новички теряют до 10–15% маржи.

Стартовый план: что сделать за первый месяц

Запуск торговли на маркетплейсе по дропшиппинг-модели реально завершить за 30–45 дней. Базовый чек-лист выглядит так: регистрация ИП или самозанятости, выбор системы налогообложения, регистрация на маркетплейсе, оформление договоров с двумя-тремя поставщиками, тестовая загрузка ассортимента.

Первый месяц — время отладки процессов, а не максимизации продаж. Селлеры, которые сразу пытаются выйти в большие объёмы, часто проваливают сроки и попадают под штрафные санкции площадки. Лучше начинать с 50–100 SKU и масштабироваться по мере отработки логистики.

Ключевые метрики на старте — процент отгрузок в срок, доля возвратов, средний чек и валовая маржа. Если эти показатели в норме первые два месяца, бизнес-модель жизнеспособна, и её можно масштабировать.