Режиссер ленты о Горбачеве сообщил о его госпитализации

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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев так не выбрался на закрытие Московского международного кинофестиваля.

26 апреля в рамках фестиваля состоялась премьера фильма об экс-президенте СССР, но сам герой так и не смог ее посетить, ибо лежит в больнице, сообщил режиссер Андре Сингер. «Михаил Горбачев хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице и не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», - сообщил РИА Новости Сингер, представляя американский документальный фильм «Встреча с Горбачевым», снятый совместно с Вернером Херцогом.

ММКФ состоялся в столице с 18 по 26 апреля. Церемония закрытия и вручение призов 41-го Московского международного кинофестиваля состоялась 25 апреля года. Главный приз «Золотой Георгий» получил фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова (Казахстан), специальный приз жюри «Серебряный Георгий» - «Жизнь морских обитателей» режиссера Чжана Чи (Китай), «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу - «Она смеется» режиссера Валерио Мастандреа (Италия). За лучшую мужскую роль был отмечен Томми Корпела («Пустота», Финляндия), за лучшую женскую - Соха Ниасти («Моя жизнь на втором курсе», Иран).

Специальный приз за вклад в кинематограф получил председатель жюри – режиссер Ким Ки Дук, специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского» – режиссер и акте Рэйф Файнс, представлявший на фестивале вне конкурса картину «Нуреев. Белый ворон».

