В новом «Простоквашине» почтальон Печкин резко подобрел

12:21

В свежей 14-й серии мультфильма «Простоквашино» «Доброе молоко», появившейся в интернете, почтальон Печкин неожиданно становится добрым,

Обычно ворчливый Печкин внезапно станет улыбчивым, стараясь исполнить поступившее поручение руководства, сообщает РИА Новости. Параллельно Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-Тамы, а Матроскин обзабочен плохими продажами молока своей фермы.

Режиссером эпизода стала неоднократный лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Перезагрузка легендарного советского мультсериала произошла весной 2018 года, когда студия «Союзмультфильм» начала выкладывать новые серии в социальных сетях.