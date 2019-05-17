Путин решил разобраться с возрастными ограничениями зрелищных мероприятий

11:27

Российский президент Владимир Путин намерен разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий.

Глава государства признал, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом. «Я сам иногда смотрю с удивлением – «6+», еще что-то, - передает РИА Новости слова Путина на медиафоруме ОНФ. – Трудно разобраться в этих плюсах, грань, конечно, она очень зыбкая, давайте будем считать, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению, и надеюсь, мы его решим в соответствии со здравым смыслом».

Президент РФ добавил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров просто выполняет закон и не виноват в том, что СМИ, сообщая о зрелищных мероприятиях, самостоятельно должны определять, где ставить маркировку 0+, а где 6+. «Жаров, конечно, здесь ни при чем, он просто исполняет эти решения. Он же их не принимает», - пояснил Путин.

