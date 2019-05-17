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Путин решил разобраться с возрастными ограничениями зрелищных мероприятий

11:27 17.05.2019
Путин разберется возрастными ограничениями зрелищных мероприятий
© KM.RU, Алексей Белкин

Российский президент Владимир Путин намерен разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий.

Глава государства признал,  что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом. «Я сам иногда смотрю с удивлением – «6+», еще что-то, - передает РИА Новости слова Путина на медиафоруме ОНФ. – Трудно разобраться в этих плюсах, грань, конечно, она очень зыбкая, давайте будем считать, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению, и надеюсь, мы его решим в соответствии со здравым смыслом».

Президент РФ добавил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров просто выполняет закон и не виноват в том, что СМИ, сообщая о зрелищных мероприятиях, самостоятельно должны определять, где ставить маркировку 0+, а где 6+. «Жаров, конечно, здесь ни при чем, он просто исполняет эти решения. Он же их не принимает», - пояснил Путин.
 

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Роскомнадзор, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 18:23
Гость: Да ушь

С пенсионным возрастом разобрался, теперь с этим...
Не забудем не простим.
17.05.2019, 18:15
Гость: ВВВ

А чё ему ещё делать, когда ночные хоккейные игрища закончился.
17.05.2019, 17:52
Гость: 2704

Чем бы ещё заняться Президенту ЗАЦВЕТАЮЩЕЙ страны!
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