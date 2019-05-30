«Боль и слава» Педро Альмодовара: когда б вы знали, из какого сора!

Драма культового испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава» выйдет в российский прокат 12 июня

Именитый режиссер Сальвадор Майо (Антонио Бандерас)пребывает не в лучшей форме. Старость – не радость, все заслуги остались в прошлом, а отношения с коллегами складываются не лучшим образом. Режиссера постоянно мучают сильнейшие боли, поэтому он вынужден глотать кучу обезболивающих напополам с кокаином. Прибавьте к этому бессонницу и постоянные сомнения в себе.

Встряской для Сальвадора мог бы стать вторичный выход в прокат его фильма 30-летней давности «Вкус». К приуроченной к этому поводу встрече со зрителями он жаждет привлечь исполнителя главной роли Альберто, с которым они в свое время разругались чуть ли не на съемочной площадке. Своенравный артист встречает своего заклятого друга настороженно, но, тем не менее, угощает его героином. Новая зависимость приносит не только дополнительные проблемы, но и неожиданный прилив творческих сил…

«Боль и слава» - ярко выраженное автобиографическое высказывание Педро Альмодовара. Фильм завершает трилогию о его главных источниках вдохновения – любовной страсти («Закон желания») и детстве («Дурное воспитание»). И детство, и любовное томление связаны в «Боли и славе» в один тугой узел, фактически обретая патологический оттенок.

Многое в фильме построено вокруг рассказа Сальвадора «Зависимость», воплощенном на театральных подмостках Альберт. Действительно, боли в фильме хоть отбавляй, а вот стремление к славе если и присутствует, то в тщательно заретушированном виде. Ленте намного больше подошло бы название «зависимость» - и неважно, идет ли здесь речь о наркотиках или, допустим, об однополой любви.

Ахматовское «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», в очередной раз срабатывает безотказно. По форме и подаче фильм прекрасен и совершенен, но как только Альмодовар намекает нам на то, что его вдохновляло понимаешь, что питье это изрядно горчит. Но все равно получилось намного честнее, чем высокопарно вещать на камеру о стремлении «сделать этот мир чуточку лучше».

Кадр с сайта kinopoisk.ru