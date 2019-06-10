Терренс Малик снимает фильм об Иисусе Христе в Италии

17:20

Знаменитый режиссер Терренс Малик погрузился в процесс работы над новым фильмом.

Картина под названием «Последняя планета» будет содержать отрывки из жизнеописания Иисуса Христа через призму евангельских притч, сообщает film.ru. На данынй момент непонятно, будет ли это игровая картина или документальная (в духе маликовского «Путешествия времени»).

Итальянские источники сообщают, что съемки ведутся уже несколько недель. Основные локации расположены в городе Анцио, рядом с заповедником Tor Caldara. Мэр города Анцио подтвердил информацию, сказав в заявлении: «Это невероятная честь для города — быть выбранным величайшим режиссером современности и художником мировой величины Терренсом Малика».

Последний фильм Малика «Тайная жизнь» заслужил на последних Каннах приз экуменического (христианского) жюри и получила массу положительных отзывов от критиков. Рецензенты называли ленту лучшей у Малика с момента выхода «Древа жизни». Фильм для американского проката приобрела студия Fox Searchlight; дата выхода в России пока не обозначена.

