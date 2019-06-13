Кинопремьера «Забытое»: трудоемкое средство от развода

В Москве состоялся закрытый показ необычной короткометражной мелодрамы Александра Королева «Забытое»

Несмотря на свою непрезентабельную внешность неухоженного и неуклюжего «ботаника», режиссер театра глухих имеет у женщин успех. Больше десяти лет он женат, но это не мешает ему крутить роман с главной актрисой поставленного им спектакля. Новая пассия требует развода, а убитая горем жена сдаваться так просто не собирается.

После долгих раздумий законная супруга ловеласа принимает трудное решение: освободить благоверного она согласится лишь в том случае, если он будет каждый день носить ее на руках. Очкарик пыхтит, надрывается, но терпит. Дочь-школьница забавляется внезапно появившейся у ее родителей причуде. А мудрая женщина заранее просчитала, что только так можно в данной ситуации воскресить забытые чувства.

В этом фильме необычно все – начиная с режиссера и закачивая языком глухих, посредством которых изъясняется большинство персонажей. В самом деле, раз бы перестали слышать друг друга, то, может, нас хотя бы встряхнет тактильный контакт и язык жестов, который зачастую богаче и экспрессивнее нашей блеклой повседневной речи.

Режиссер фильма – Александр Королев – известен массовому зрителю как сын Гарика Сукачева. Глядя на этого степенного мужчину, с трудом опознаешь в нем восторженного деревенского мальчишку Генку из отцовского фильма «Праздник» (2001). Но внутренне Королев, видимо, остался таким же сентиментальным, о чем как раз и свидетельствует «Забытое». Впрочем, душераздирающие подробности, возможно, привнес в фильм именно Гарик Сукачев, ставший соавтором сценария.

В основу фильма легла реальная история, гулявшая одно время в соцсетях. Но «Забытое» - нечто большее, нежели схематичная киноиллюстрация к ней. Королев сумел подобрать рассказу достойную оправу в виде красивых съемок в районе ВДНХ и хороших актеров, вроде Михаила Горевого.

Кадр с сайта kino-teatr.ru