Ален Делон госпитализирован во Франции

11:51

Легендарный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним "все хорошо" и он в ближайшее время должен покинуть госпиталь. "Он проходит обследование, ничего более", - отмечают близкие к актеру источники. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.