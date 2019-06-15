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Ален Делон госпитализирован во Франции

11:51 15.06.2019
Фото с сайта 24smi.org
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Легендарный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним "все хорошо" и он в ближайшее время должен покинуть госпиталь. "Он проходит обследование, ничего более", - отмечают близкие к актеру источники. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 15:15
Гость: Попандопуло

Если бы Ален Делон продолжал пить свой адеколон то с ним все было бы в порядке.
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