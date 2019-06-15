Умер легендарный итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

16:10

Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме на 97-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителей фонда Дзеффирелли.

Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечается, что перед своей смертью режиссер страдал от продолжнтельной болезни.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Кончина последовала после продолжительной болезни. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима на Капитолийском холме, а оттуда режиссера перевезут в родную Флоренцию.

Соболезнования выразили председатель сената итальянского парламента Элизебетта Казеллати, которая назвала режиссера "гением искусства и культуры", а также министр культуры Альберто Бонисоли и мэры Флоренции и Рима — Дарио Нарделла и Вирджиния Раджи.

Франко Дзеффирелли (настоящее имя — Джанфранко Корси) родился во Флоренции в 1923 году. Первоначально учился на архитектора, но учебу прервала Вторая мировая война, во время которой Дзеффирелли был партизаном итальянского Движения сопротивления, а затем — переводчиком шотландской гвардии.

После войны он увлекся театром и кино: играл в университетском театре, работал театральным художником, делал декорации и костюмы для фильмов и спектаклей Лукино Висконти. Эта работа принесла ему известность, и в 1953 году Дзеффирелли пригласили в La Scala как художника для постановки "Золушки" Россини.

Дзеффирелли стал режиссером этого спектакля, который в результате имел большой успех. В дальнейшем он ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Венской и Римской опере.

В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг". Популярность ему принесли экранизации Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу.

Среди работ Дзеффирелли — "Брат Солнце, сестра Луна" о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, "Иисус из Назарета", снятый по заказу Ватикана, мелодрама "Чемпион", киноадаптации опер, в том числе "Паяцев", "Травиаты", Отелло". Затем последовали экранизация "Гамлета", "Воробей" и "Джейн Эйр", а также "Чай с Муссолини". Последний фильм — "Каллас навсегда" — Дзеффирелли снял в 2002 году.

Дзеффирелли несколько раз приезжал в Россию с театральными постановками, а в 2007 году он поставил в Кремлевском дворце оперу "Паяцы". В 2004 году он стал одним из первых обладателей совместной награды президента России и премьер-министра Италии как выдающийся деятель культуры.