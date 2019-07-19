Инна Чурикова попала в реанимацию после падения со сцены

09:38

Актриса Инна Чурикова попала в больницу прямо со своего спектакля в театре "Русская песня".

Как сообщает телеканал "360", сейчас артистка находится в отделении хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского. По словам медиков, у нее был диагностирован перелом ребер.

Накануне актриса в конце второго акта внезапно упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали.

Инна Чурикова окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и начала работать в Московском театре юного зрителя. Через десять лет, в 1975-м, она стала актрисой театра имени Ленинского комсомола в Москве ("Ленком"). В кино Чурикова дебютировала еще студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля в категории "Лучшая женская роль" за фильм "Военно-полевой роман". Наиболее известные ее роли в кино и на телевидении: "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Идиот", "Васса", "Любовь Яровая" и "Ширли-мырли".

В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.