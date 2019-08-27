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Определен наиболее рейтинговый российский фильм

16:51 27.08.2019
Определен наиболее рейтинговый российский фильм
Постер фильма. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Портал «Кино Mail.ru» объявил фильм «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли наиболее рейтинговым фильмом за последние 20 лет.

Рейтинг был составлен на основании ряда опросов, в которых приняли участие российские зрители в возрасте от 18 до 55 лет, сообщает iReactor. Абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли.

В пользу картины Лебедева в каждой из возрастных групп голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы. Известно, что художественный фильм основан на реальных событиях из жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова.

В День российского кино корреспонденты iReactor связались с выдающимся режиссером Николаем Лебедевым и спросили у него про секрет успеха «Легенды №17». По его словам, людей трогают те фильмы, в которых есть надежда. «Я с юмором отношусь ко всем этим рейтингам, потому что хороших фильмов много. Фильмы выбирать нужно всегда сердцем. Когда у меня бывали тяжелые времена в жизни, то меня спасали разные фильмы. Они могли быть драматичными, трагичными даже, но когда в них была надежда, они меня поддерживали на плаву. Я очень благодарен искусству кино и люблю его очень сильно — оно помогало мне выжить в тяжелые времена. В фильме обязательно должна быть надежда», — заметил Лебедев.

Кроме того, режиссер назвал фильмы других российских деятелей киноискусства, которых он считает достойными высоких рейтингов. Среди них оказались такие картины, как «Броненосец Потемкин», «Экипаж» и другие.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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