Владимир Ивашов: от триумфа «Баллады о солдате» до гибели на стройке

Замечательному советскому актеру Владимиру Ивашову могло бы исполниться 28 августа 80 лет

Скромный и обаятельный актер сыграл множество разноплановых ролей. Однако в памяти массового зрителя он остался, прежде всего, как Алеша Скворцов из «Баллады о солдате». Эта батальная советская кинолента произвела фурор на престижнейшем кинофестивале в Каннах. Собравшиеся в этом французском городе авторитетные деятели мирового кино рукоплескали истории, которую убедительно раскрыл на экране Григорий Чухрай.

Изначально режиссер хотел взять на главную роль Олега Стриженова. Однако тот оказался для нее слишком «старым», и выбор Чухрая остановился на Владимире Ивашове, который был на 10 лет младше предыдущего претендента. Попадание было точным, и на советских граждан произвела неизгладимое впечатление история простого советского мальчишки Алешки Скворцова, который, несмотря на юные годы, отчаянно храбро сражался на войне, был награжден отпуском домой, и, вопреки всему, добирался до родных мест.

Из-за съемок в «Балладе о солдате» у Ивашова возникли проблемы с учебой во ВГИКе, которую он подзапустил. Зато благодаря всем этим перипетиям молодой актер обрел жену. В результате внутренних пертурбаций он сместился с курса Григория Козицева, на курс Михаила Ромма, где как раз училась красавица-блондинка Светлана Светличная, тайно влюбленная в исполнителя роли Алеши. Девушка даже не подозревала, что тоже ему симпатична. Молодые поженились и прожили в итоге вместе 35 лет.

Во время учебы во ВГИКе, Ивашов снялся в еще нескольких картинах, таких как «Семь нянек», «Тучи над Борском». После окончания вуза Ивашова и его супругу определили на службу в Театр киноактера.

К несомненной актерской удаче Ивашова можно отнести роль Печорина в «Герое нашего времени». Многие зрители и любители приключенческого кино не могут забыть исполнение Ивашовым роли адъютанта Кудасова в «Новых приключениях неуловимых». В этом фильме, где снимались многие ведущие мастера актерского цеха СССР, Ивашов раскрылся как комедийный актер. А уж исполнение им песни «Русское поле» вообще мало кого оставило равнодушным.

Отношения Ивашова и Светличной не были безоблачными. Актриса часто увлекалась партнерами по съемкам, а супруг ее бешено ревновал. Он даже пытался уйти из семьи, но в итоге вернулся. Пара решила обвенчаться и поклялась друг другу сохранять верность. Слово сдержали, но семью нужно было обеспечивать, а тут как раз настали лихие 90-е.

В отличие от Светличной, которая снялась в последнее десятилетие минувшего века лишь в двух картинах, Ивашова достаточно часто приглашали в разные кинопроекты. Но авторские фильмы, типа «Христиан» по произведению Леонида Андреева, особых денег не приносили, и актер был вынужден устроиться на стройку.

Ивашов стоически сносил приклеенную ему коллегами работягами кличку «Артист». К тому же у него были проблемы и посерьезнее. Еще в 1978-м врачи нашли у Ивашова язву желудка, которая серьезно давала о себе знать каждые весну и осень. Устав видеть, как муж мается, Светличная нашла для него в Кургане хирурга, который лечил по собственной оригинальной методике.

«Моего мужа тоже Володей звали, - вспоминает в интервью «Экспресс-газете» о тех временах актриса Татьяна Конюхова. - У них с Ивашовым одинаковые диагнозы были. Московские врачи вынесли моему Владимиру смертный приговор. И Света помчалась в Курган договариваться с Яковом Витебским. И он Ивашова успешно прооперировал. Светличная даже привезла нам счастливую пижаму, в которой ее Вова восстанавливался. Но эти усилия оказались тщетными. Операцию сделали, но мой муж ушел из жизни. А Володя Ивашов прожил еще».

Таская цемент и кирпичи, актер однажды надорвался. Открывшуюся прямо на строке язву врачи решили оперировать. Во время повторного вмешательства Ивашов скончался на хирургическом столе 23 марта 1995 года.

Канал «Россия К» 80-летию со дня рождения Владимира Ивашова посвятит документальный фильм «Звёздная роль Владимира Ивашова, который выйдет 28 августа в 18:45.

Кадры с сайта kino-teatr.ru