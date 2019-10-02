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Регионы поддержали инициативу создания федеральной кинокомиссии

16:23 2.10.2019
Регионы поддержали инициативу создания федеральной кинокомиссии
© KM.RU, Алексей Белкин
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Региональные власти и деятели киноиндустрии подхватили инициативу формирования создания единой федеральной кинокомиссии.

Цель новой структуры – оперативная координация аналогичных региональных структур и более эффективное привлечение съемочных групп в разные населенные пункты России. Принципы создания кинокомиссии еще в сентябре обнародовал министр культуры РФ Владимир Мединский.

В ответ регионы, ранее имевшие содействия кинопроизводству, прокомментировали ТАСС ключевые элементы этого сотрудничества. «Мы поддерживаем такую инициативу, - сказал агентству руководитель кинокомиссии Приморья Дмитрий Шевцов. - Такая структура должна появиться, и, на наш взгляд, у нее две важные функции. Во-первых, она начнет координировать региональные кинокомиссии и заставлять их работать по международной системе. Вторая задача - продвигать Россию как съемочную площадку на международных рынках. Иностранные продюсеры не всегда знают, где именно находится конкретный регион. И федеральная кинокомиссия, на наш взгляд, могла бы решать эту задачу».

Директор киностудии «Инфильм» Анатолий Конычев, чья структура осуществляет деятельность кинокомиссии в Архангельской области, оговорился, что «центральная кинокомиссия, конечно, нужна, но для того, чтобы заниматься координацией. Принятие решений все равно должно быть на местах».
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 17:49
Гость: Очередные комиссии,

комиссии! Когда появятся на российских экранах не "киноподелки", а настоящие картины, соответствующие высокому Искусству? Сколько угроблено государственных денег на "любительское" и вредное кино?! Отчитайтесь!
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