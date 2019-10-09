Гипноз против СПИДа: как Кашпировский начинал пробивать дно на советском ТВ

Ровно 30 лет назад психотерапевт Анатолий Кашпировский провел свой первый «целительный сеанс» на советском ТВ. ВИДЕО

Анатолий Кашпировский. Фото Annenkoan с сайта ru.wikipedia.org

И тогда, и сейчас наше телевидение было отравлено ядом погони за бесконечными рейтингами. Именно в сеансах Кашпировского нужно искать истоки таких безвкусных современных передач, как «Битва экстрасенсов» и «Пусть говорят», постоянно пробивающих дно элементарного здравого смысла.

В свои 80 лет Анатолий Михайлович по-прежнему уверен в своей правоте, которую агрессивно отстаивает в СМИ и судах.

Но с чего он начинал? Отменное телосложение выдает в нем мастера спорта по тяжелой атлетике – вот еще почему он умеет «давить» своим авторитетом. Имеет четвертьвековой стаж работы психотерапевтом. Позже стал психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководителем Международного центра психотерапии в Киеве. Был депутатом Госдумы, пытался вести переговоры с террористом Шамилем Басаевым и даже сумел вывести несколько заложников в захваченном Буденновске.

Звездным часом для Кашпировского стало выступление 27 июля 1989 года в КЗ «Останкино». Через несколько месяцев его зарядили на шесть телепередач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Потом он убеждал, что в телестудии и у экранов от его сеансов исцелились 10 миллионов человек.

Кашпировский заявил, что ему удалось избавить пациентов от склеродермии, паховых грыж, а после встречи в Останкино и последующего телесеанса у людей пропадали бородавки, опухоли груди и рассасывались послеоперационные шрамы.

«Уже сейчас начался процесс исцеления от целого ряда заболеваний. И я умышленно не называю каких, потому что жду резких изменений со стороны больных, страдающих и мастопатией, и фибромиомой, страшными ожогами, родимыми пятнами, болезнями суставов. И сегодня наш сеанс не носит какой-то определенной акцентуации на том, что проходит какое-то определенное заболевание... — говорил Кашпировский. — Моя фантазия рисует мне, сколько людей сейчас прекратили крик в ожоговых отделениях! Сколько онкобольных перестали скрипеть зубами от боли! Я вижу, у скольких людей пропал страх, навязчивые мысли, — те, которые мучили их больше, чем ожоги».

Кашпировский много говорил о «торжестве разума» и «запуске в организме механизмов саморегуляции», которое, якобы, обеспечивают его сеансы. Но телебоссы быстро разочаровались в его методах. «В мое время, в период величайшей политизации и раздражения, мы пустили целый ряд программ, направленных на утешение, — Анатолия Кашпировского, Аллана Чумака. Но очень скоро от того же Кашпировского пришлось отказаться, поскольку стало ясно, что это прохиндейство чистой воды», — вспоминал Михаил Ненашев, председатель Гостелерадио СССР.

Козырей у Кашпировского было, в общем-то, не так уж много. Прежде всего, это гипноз, который, безусловно, иногда применяют для облегчения состояния некоторых больных. Но только Кашпировский с присущим ему апломбом заявлял, что ему под силу вылечить СПИД и последствия воздействия радиации.

Упрекал Кашпировского в манипуляциях посредством гипноза и его прямой конкурент Аллан Чумак, автор бессмертной фразы: «Поставьте перед вашими телеэкранами мази и крЭмы – я их заряжу». Гипноз Чумак рассматривал как насилие над психикой, но Кашпировский в долгу не остался и костерил соперника на чем свет стоит: «Чумак никакой не целитель. Я создал его своим умом. А телевидение сделало из него бизнес».

В решительном отстаивании своей реутации с Кашпировским вообще может мало кто тягаться. Не далее, как в прошлом году психотерапевт подал иск о защите чести и достоинства на Первый канал. Побудительным мотивом стал показанный в программе «Вечерний Ургант» коллаж, где лицо Кашпировского приклеили к фотографии кота, иллюстрируя новость о продаже в Благовещенске за 5 млн рублей кота-экстрасенса.

И это был далеко не первый иск Кашпировского к телеканалам. В 2011 году компания ВГТРК выплатила экстрасенсу 200 тысяч рублей после прозвучавших в эфире слов главного психиатра Минобороны России Владислава Шамрея о вреде телесеансов гипноза. Заявление Шамрея признали не соответствующим действительности.

Недовольство у Кашпировского вызвало и появление пять лет назад сериала «Чудотворец». В фильме показана история двух могущественных советских экстрасенсов, которых играют Федор Бондарчук и Филипп Янковский. И хотя авторы избегают привязки к конкретным прототипам, многие углядели в героях фильма явное сходстве с Анатолием Кашпировским и Алланом Чумаком. Тем более, Федор Бондарчук носит в кадре прическу и кожаный пиджак, как у Кашпировского.

Сам Кашпировский от этих намеков, разумеется, остался не в восторге. «Я даже доволен, потому что режиссер показал свой непрофессионализм, обнажил себя, — высказался Анатолий Кашпировский в интервью super.ru. — Но этот фильм не обо мне, там меня даже близко нет! В этом фильме меня нет: ни манеры поведения, ни поступков, ни фактов. Бездарный сценарий! Ведь можно было сделать очень сильный сценарий. Этот фильм обречен на полное забвение»

Будем надеяться, что на полное забвение обречен не только этот фильм, но и прототипы некоторых его героев...