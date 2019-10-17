«Джокер»: смех без причины – признак кручины

Фильм «Джокер» лидирует в российском прокате две недели подряд. Чего он принесет больше – пользы или вреда? Врать не будем, ответа на этот вопрос у нас пока нет

Вымышленный город Готэм, 1981 год. Жители мегаполиса не живут, а откровенно прозябают. Доходы урезаются, социальная программа терпит крах, большинство горожан вынуждены вкалывать на неквалифицированной работе за сущие копейки. Вдобавок в городе скопились горы мусора, что спровоцировало нашествие несметных полчищ крыс.

В таких экстремальных условиях незадачливый комик Артур Флек (Хоакин Феникс) живет с больной матерью и подрабатывает аниматором. Печальный клоун страдает приступами неконтролируемого смеха, психиатры лишь разводят руками. На работе проблемы тоже растут, как снежный ком, усугубляя заболевание Флека и превращая его в преступника.

Не так давно «Джокера» включили в десятку лучших фильмов всех времен и народов – наряду со «Списком Шиндлера» и «Криминальным чтивом». Такая поспешность может показаться неразумной. Но дело в том, что фильм, менее всего похожий на тупой мельтешащий блокбастер (а уж тем паче – на аляповатый комикс) действительно заслуживает самого пристального внимания. О нем будут спорить до хрипоты, защищать диссертации и писать серьезные труды не только по кинематографии, но и психологии, культурологии, социологии…

В то же время рейтинг «18+» говорит о многом. В фильме отсутствуют эротические сцены, тем не менее, такое ограничение видится абсолютно оправданным. Чего этот фильм принесет больше – пользы или вреда? Врать не будем, ответа на этот вопрос у нас пока нет. Поэтому постараемся аргументировать свою позицию максимально беспристрастно, предложив два диаметрально противоположных взгляда на эту нетривиальную картину.

Рецензия №1, положительная

Перед нами никакой не супергеройский боевик, а социальная драма с очень глубоким анализом проблем текущей повестки дня. Превращение безобидного, в сущности, психопата в хладнокровного маньяка-убийцу показано детально и всесторонне. Не обойдены вниманием социально-экономические причины: ведь ухудшение состояния Джокера напрямую связано с отменой бюджетной квоты на жизненно необходимые ему психотропные средства. Не последнюю роль играет и травля на работе…

Американцам нет равных в прослеживании влияния детских психических травм на последующую жизнь героев. «Джокер» - не исключение. Психически больная мать, заставляющая своего отпрыска улыбаться каждый день, присваивающая ему звание «радость моя», но допустившая по отношению к нему много лет назад насилие – не благодатная ли это почва для всякого рода девиаций?

Совершенно потрясающе (и, главное, саморазаблачающе) в фильме показана современная смеховая культура. Православные батюшки любят повторять: хороший смех – не грех. Патологический же гогот Джокера не имеет ничего общего с искренней радостью или другими позитивными эмоциями. Это неконтролируемая реакция на ужасы современного (буржуазного?) общества, сравнимая с описанной Жаном-Полем Сартром «Тошнотой» и «Криком» Эдварда Мунка.

Катализатором же этого сатанинского смеха в фильме (как и в реальной жизни) становятся бездарные и издевательские стэндап-шоу, призванные не возвышать человека над собой, а опускать его ниже плинтуса. Всё происходит примерно, как в ранней песне группы «Кукрыниксы»: «Откуда ты такой смешной и всё ль нормально с головой?».

Рецензия №2, отрицательная

Описанные выше смыслы разглядят и по достоинству оценят в фильме лишь зрелые и подготовленные киноманы. А таких, как водится, единицы. Основная же целевая аудитория фильма – не до конца сформировавшиеся в своих убеждениях подростки, фанатеющие по комиксам о Бэтмене. Для них, к сожалению, путь Джокера, представленного сугубо положительным героем, может стать оправданием самых деструктивных переживаний и поползновений.

Процесс «обеления» отрицательных персонажей в Голливуде начался не вчера. Вспомним хотя бы «несчастную» ведьму Малефисенту, которую «довели» до такого состояния «мужики-козлы» и нечестивые правители…

Резюме

Джокер – это перевертыш. Поэтому не стоит удивляться, что все привычные представления в фильме выворачиваются наизнанку и многократно искажаются в хитроумной системе зеркал постмодернистского дискурса. Сильнее всего при таком подходе страдает традиционная мораль.

Для кого-то «Джокер» станет очередной иллюстрацией известного высказывания Ницше «То, что нас не убивает – делает сильней». А кто-то вспомнит, как это было переиначено в одном детском фильме: «То, что нас не убивает – убьет в следующий раз»…