Елена Малышева провела эфир во время своей экстренной госпитализации

12:28

Популярной телеведущей Елене Малышевой стало плохо, после чего ее экстренно отвезли на машине скорой помощи в одну из московских клиник.

У эксперта по проблемам здоровья резко подскочило давление до параметров 200/130, сообщает versiya.info. Врачи скорой помощи сделали вывод, что у Малышевой случился гипертонический криз. Забравшей ведущую бригаде удалось снизить давление, после чего они настоятельно предложили пациентке ехать в больницу, чтобы нормализовать ее состояние.

Возражать Елена Малышева не стала, но решила проявить свои профессиональные навыки ведущей программы «Жить здорово!» и по пути в клинику принялась активно записывать сюжеты для своего Инстаграма, скрупулезно проследив путь от поездки в машине и вплоть до приезда в больницу.

Своих спасителей ведущая назвала «прекрасными докторами». «Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Врачи снизили давление, но все равно сказали ехать в больницу», - слабым голосом сообщила Елена Малышева, показав скорую помощь «из позиции лежа».

Узнав, что скорую несмотря на принятие нового закона не всегда пропускают на дороге, ведущая воскликнула: «Вот какие люди безобразные!».