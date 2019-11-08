Фильм об Анатолии Крупнове выйдет в российский прокат

15:20

Премьера документального фильма «Анатолий Крупнов. Он был…» пройдет 10 ноября в Москве в Большом зале Дома кино.

В российский прокат фильм выходит 14 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Анатолий Крупнов, он же Крупский, один из самых харизматичных представителей отечественной рок-сцены 90-х. Создатель и лидер групп «Черный обелиск» и «Крупский сотоварищи», участник коллективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Шах».

«Толя был гениальным музыкантом. Я не видел ни одного человека, равного по мощи таланта. Я до сих пор говорю, что не могу найти такого, как он, не могу найти Толика Крупнова?» - говорит Гарик Сукачев.

В фильме снялись: Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, Сергей Воронов, Дмитрий Варшавчик, Юрий Алексеев, Владимир Крупнов, Мария Крупнова, Алина Крупнова, Андрей Пастернак.

