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Владимир Мединский выразил свое отношение к эротическим сценам в кино

12:31 18.11.2019
Владимир Мединский выразил свое отношение к эротическим сценам в кино
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта РФ Владимир Мединский поделился своими впечатлениями по поводу откровенных сцен в современной кинопродукции.

К качественной эротике в фильмах министр относится достаточно лояльно. «Ну, если это оправдано режиссёрским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом «18+», то почему бы и нет… Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссёрам, как снимать кино», — заявил глава ведомства в ходе беседы с RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Чиновник считает, что министерство обязано следить за другим: чтобы российский кинематограф развивался, зрителям нравились отечественные фильмы, а кинематографисты соблюдали установленные законом ограничения. «Вот фильм «Текст», если мне память не изменяет, получил свои «18+». Хотя там есть, по-моему, две версии», — привёл пример Мединский.

Министр заметил, что читал одноимённый роман Дмитрия Глуховского и не является поклонником этого произведения, однако экранизация режиссёра Клима Шипенко пришлась ему по душе.

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашёл отклик в душе наших зрителей — особенно молодёжи. Значит это кино, которое нам нужно», — отметил министр. 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 16:41
Гость: Петя

Как бы не парадоксально звучит,но в этом есть одно общее между советскими и современными фильмами- если в большинсиве советских фильмах навязывалось упоминание темы партии,комсомола и назидательных нравоучений,то в современных навязываются эротические сцены,при этом "имеешь меня - значит любишь" становиться обыкновенной нормой "современной Любви".При этом не понимаю,зачем героям носить нижнее бельё,всё так доступно и стремительно,что это только мешает в пылу "страстей".Подняла юбку,припустил штаны- и Любовь готова.Ну а потом "сделал дело- гуляй смело",если конечно не придётся к врачу обращаться от такой Любви,но МЕНЯ ЭТО конечно же не коснётся.Какие чувства?!Зачем?!Братья наши меньшие на улицах безо всяких чувств как-то же обходятся.Чувство здесь должно быть одно- обыкновенный инстинкт.А переживания, ухаживания, цветы,семья,дети- это уж лучше искуственному интеллекту на будущее подарим,пусть он с этим париться. "Хорошо быть кошкою,хорошо собачкою- где хочу пописаю,где хочу покакаю"- Свобода,бл-и-н!Но вот одна загвоздка- время быстро идёт.Напрыгались,понагнулись,напостелились,наабортировались- и вот "лето красное пропела/пропел,оглянуться не успела/не успел"- ни семьи,ни детей,ни внуков,и уже вроде никому больше не нужен,красивые ноги чахнут, сильные мускулы ветшают- и вот "зима катит в глаза".Но есть и свои прелести- воспоминания!,приятно будет ими поделиться приходящей медсестричке под её понимающую улыбку,но и у неё на то время мало,а клиентов много,всех не переслушаешь.
18.11.2019, 16:12
Гость: Шило

Вот мне даже представить трудно, как можно обойтись без эротических сцен в кинокартинах Колобок, Айбольт,28 памфиловцев,Сталинград, и тд. Как расскрыть глубину фильма!!???
А Спящая красавица!? Там вааще без эротики,с легким переходом в ...,просто не обойтись!
Сейчас,если в постель не затащат,то фильм пропал!!!
18.11.2019, 15:09
Гость: Любитель

порнушки и маннергейма.
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