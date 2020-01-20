]]>
]]>
Главная Кино Новости

Актрисе Наталье Бочкаревой присудили штраф за хранение наркотиков

18:47 20.01.2020
Актрисе Наталье Бочкаревой присудили штраф за хранение наркотиков
Кадр с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которая проходит по делу о наркотиках, в итоге была оштрафована за их хранение на 30 тыс. рублей.

Данное решение вынес Преображенский районный суд столицы 20 января 2020 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». Бочкарева загладила вину, переведя деньги в благотворительную организацию. «Бочкарева загладила вину путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям», - заявил дознаватель в ходе судебного заседания.

Из оглашенных в суде документов стало известно, что в крови у Натальи Бочкаревой эксперты не обнаружили психоактивных веществ. Вес изъятого у актрисы при задержании наркотика составил 0,68 гр. На изъятых у нее купюрах также обнаружены следы кокаина.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело о хранении наркотического вещества в отношении звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой было прекращено по ходатайству следователей. Актрисе попросили назначить штраф.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2020, 02:57
Гость: Время Ч.

О как! За хранение штраф 30 тыс, депутатше избившей пенсионерку - штраф 10 тыс. Огласите весь список пжалста! Вплость до расценок на убийства.
21.01.2020, 00:44
Гость: Гость

Если за хранение наркотиков можно откупиться штрафом 30 000, то сколько стоит, например, убийство? И можно ли заплатить авансом?
20.01.2020, 22:41
Гость: личный опыт

правительственные, если уж не смогли устоять перед... как бы помягче сказать, "чарами" актрисульки, то давайте выпускайте еврейку, которую на 7 лет упекли за наркотики перевозимые транзитом.
Все комментарии (5)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.