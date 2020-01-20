Актрисе Наталье Бочкаревой присудили штраф за хранение наркотиков

18:47

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, которая проходит по делу о наркотиках, в итоге была оштрафована за их хранение на 30 тыс. рублей.

Данное решение вынес Преображенский районный суд столицы 20 января 2020 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». Бочкарева загладила вину, переведя деньги в благотворительную организацию. «Бочкарева загладила вину путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям», - заявил дознаватель в ходе судебного заседания.

Из оглашенных в суде документов стало известно, что в крови у Натальи Бочкаревой эксперты не обнаружили психоактивных веществ. Вес изъятого у актрисы при задержании наркотика составил 0,68 гр. На изъятых у нее купюрах также обнаружены следы кокаина.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело о хранении наркотического вещества в отношении звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой было прекращено по ходатайству следователей. Актрисе попросили назначить штраф.

