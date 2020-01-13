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Бочкарева может избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков

12:34 13.01.2020
Прекращено уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Уголовное дело о хранении наркотического вещества в отношении звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой было прекращено по ходатайству следователей.

Актрисе попросили назначить штраф. Конкретная дата заседания по рассмотрению постановления МВД на данный момент не назначена. «В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна», - сказала собеседница агентства ТАСС из пресс-службы Преображенского суда Москвы. В случае, если суд примет решение о назначении Бочкаревой штрафа, она будет освобождена от уголовной ответственности.

28 сентября сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением актрисы, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у Натальи Бочкаревой сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержало кокаин. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

В октябре актрису в судебном порядке лишили водительских прав на срок год и восемь месяцев, а также оштрафовали её на 30 тысяч рублей за отказ пройти медосвидетельствование. В данный момент Бочкарёва находится под подпиской о невыезде.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 14:55
Гость: Кот Мурр

"Дело Бочкарёвой","пьяный мальчик" и "бриллиантовая судья Хахалева" ,это всё что нужно знать о "кривосудии" Северного Гаити с трубой.
13.01.2020, 14:53
Гость: Кот Мурр

Вот такое "равенство всех перед законом"(С)Путин) и устроено в феодально-деспотической стране - простую женщину за всё это безобразие посадили-бы без разговоров на 7 годков рукавички шить,а бездарная хамоватая актрисулька одной роли отделалась штрафиком.
.
Что уж там говорить о действительно важных и могущественных "высокоранговых" феодалах.Им можно ВСЁ!
13.01.2020, 14:46
Гость: личный опыт

только непечатные выражения в адрес этой .... "девушки", самой этой ситуации ну и естественно наших "правоохранителей".
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